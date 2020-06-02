В журнале посещения отделения полиции в Кагарлыке, где изнасиловали и избили молодую женщину, нет информации о тех, кто приходил туда в день совершения преступления.

Дежурные якобы не записали данные о человеке, которого зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом адвокат изнасилованной девушки Евгений Мельниченко сообщил в комментарии ТСН.

Обратите внимание Пытки и насилие в полиции: почему Зеленский молчит

Мельниченко заверил, что проверял журнал посещений. Кроме этого, он подчеркнул: дежурные могли и не слышать, что происходит в отделении. Ведь они находились в дежурной части: между ней и кабинетами отделения – 3 двери.

Адвокат потерпевшей также отметил, что постоянно поддерживает связь со следователем и ожидает встречи с ним, чтобы ознакомиться с материалами дела. "Сейчас назначены экспертизы. Чтобы их закончить, нужно время", – пояснил он.



Подозреваемые Сергей Сулима и Николай Кузив / Фото из фейсбука Мельниченко

По словам Мельниченко, подозреваемые в изнасиловании правоохранители запугали девушку. Они надеялись, что об их преступлении никто не узнает – сказали, что убьют, если она на них пожалуется.

Подробнее Если я расскажу, нас всех убьют: страшные детали преступления в Кагарлыке

Адвокат также рассказал о состоянии потерпевшей. "Она напугана, сейчас в шоковом состоянии. Мы решаем вопрос о психологах. Есть страх, что могут отомстить, но потерпевшая больше переживает за своего ребенка", – отметил он.

Изнасилование в Кагарлыке: основное

23 мая 26-летнюю женщину вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля в Кагарлыке. Но вместо допроса ее избили и неоднократно насиловали в течение девяти часов двое местных полицейских. Соответствующее заявление женщина подала в полицию на следующий день.

25 мая по подозрению в изнасиловании задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции Киевщины: 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму.



Громкие дела о преступлениях полицейских / Инфографика 24 канала