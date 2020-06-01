В ночь на 24 мая полицейские в Кагарлыке пытали, избивали и насиловали молодую женщину, которую в отделение привезли, чтобы допросить по делу о краже. Мать пострадавшей рассказала новые детали страшного инцидента.

Мама женщины, которая стала жертвой правоохранителей, подтвердила одному из телеканалов, что ее дочь вечером 23 мая вызвали на допрос, пишет 24 канал.

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Пострадавшей угрожали

Домой она вернулась примерно в 8:00 уже 24 мая. По словам матери, ее дочь была замученной и стонала. Она начала выспрашивать, что случилось. Дочь заверила ее, что все в порядке, она просто устала.

Однако днем 26-летняя женщина позвонила матери и попросила как можно быстрее приехать домой. Мать снова умоляла дочь рассказать, что произошло накануне.

Мне сказали, что если я расскажу тебе, то нас всех убьют,

– объяснила дочь.

Впоследствии она сказала, что ее избили в отделении двое полицейских. Мама вызвала скорую. Врачи осмотрели женщину и направили в больницу. Там пострадвшая и призналась, что ее изнасиловали. Медики вызвали полицию.

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