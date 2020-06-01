У ніч на 24 травня поліцейські у Кагарлику катували, били та ґвалтували молоду жінку, яку у відділення привезли, аби допитати у справі про крадіжку. Мама постраждалої розповіла нові деталі страшного інциденту.

Мама жінки, яка стала жертвою правоохоронців, підтвердила одному з телеканалів, що її дочку ввечері 23 травня викликали на допит, пише 24 канал.

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Постраждалій погрожували

Додому вона повернулася приблизно о 8:00 вже 24 травня. За словами матері, її донька була замученою й стогнала. Вона почала випитувати, що трапилося. Дочка запевнила її, що все гаразд, вона просто втомилася.

Однак вдень 26-річна жінка зателефонувала матері та попросила щонайшвидше приїхати додому. Мати знову благала доньку розповісти, що сталося напередодні.

Мені сказали, що якщо я розповім тобі, то нас усіх уб'ють,

– пояснила дочка.

Згодом вона сказала, що її побили у відділенні двоє поліцейських. Мама викликала швидку. Лікарі оглянули жінку та скерували у лікарню. Там постраждала і зізналася, що її зґвалтували. Медики викликали поліцію.

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