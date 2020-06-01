Якщо я розповім, нас усіх уб'ють: страшні деталі злочину в Кагарлику
У ніч на 24 травня поліцейські у Кагарлику катували, били та ґвалтували молоду жінку, яку у відділення привезли, аби допитати у справі про крадіжку. Мама постраждалої розповіла нові деталі страшного інциденту.
Мама жінки, яка стала жертвою правоохоронців, підтвердила одному з телеканалів, що її дочку ввечері 23 травня викликали на допит, пише 24 канал.
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Постраждалій погрожували
Додому вона повернулася приблизно о 8:00 вже 24 травня. За словами матері, її донька була замученою й стогнала. Вона почала випитувати, що трапилося. Дочка запевнила її, що все гаразд, вона просто втомилася.
Однак вдень 26-річна жінка зателефонувала матері та попросила щонайшвидше приїхати додому. Мати знову благала доньку розповісти, що сталося напередодні.
Мені сказали, що якщо я розповім тобі, то нас усіх уб'ють,
– пояснила дочка.
Згодом вона сказала, що її побили у відділенні двоє поліцейських. Мама викликала швидку. Лікарі оглянули жінку та скерували у лікарню. Там постраждала і зізналася, що її зґвалтували. Медики викликали поліцію.
Зґвалтування у Кагарлику: основне
- Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту.