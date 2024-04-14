США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана

После массированной атаки Ирана по Израилю, американский лидер Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху провели разговор. Президент США сообщил, что его страна не будет вмешиваться в вероятную операцию против Ирана.

Отметим, что Израиль уже готовит реакцию на агрессию. Сообщается, что военный кабинет страны получил полномочия по ответному удару – он должен быть "масштабным и решительным".

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Разговор двух лидеров

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил журналистам детали телефонного разговора Джо Байдена и Биньямина Нетаньяху, состоявшейся на фоне атаки Ирана на Израиль. Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в любых наступательных операциях против Ирана.

Кроме этого, Байден также заявил, что Израиль должен рассматривать эту ночь как победу. По мнению США, атаки Ирана были в основном неудачными и продемонстрировали преимущество израильского войска. Стране удалось сбить все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном – ни одна крылатая ракета не попала в цель.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран запустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Сообщалось, что атаки Ирана привели к незначительным повреждениям только одной военной базы Израиля. Известно о раненой девушке в Негеве – она была травмирована обломками.

Сразу после завершения атаки Иран заявил, что конфликт "исчерпан". Представительство страны в ООН опубликовало пост, в котором предупредило Израиль – если тот допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно жестче. В то же время представительство посоветовало США держаться подальше от конфликта между двумя странами.

На фоне этого Джо Байден анонсировал немедленные консультации с лидерами G7 в ответ на агрессию Ирана против Израиля. Он отметил, что американские объекты и силы в регионе не пострадали, но США остаются настороже.