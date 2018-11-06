Известно, какая модель представит бюстгальтер за миллион долларов на Victoria's Secret Show

До грандиозного Victoria's Secret Fashion Show 2018 в Нью-Йорке осталось 2 дня. Поэтому накануне события бренд представил свой драгоценный бюстгальтер и модель, которая его будет демонстрировать на показе. Ею стала 29-летняя шведская модель Эльза Хоск.

Об этом сообщила сама звезда бельевой марки в Instagram.

"Спасибо, Victoria's Secret, что осуществил мою мечту! Не могу дождаться, чтобы надеть бюстгальтер Fantasy Bra за миллион долларов на подиуме уже через несколько дней!", – поделилась эмоциями счастливая модель и добавила несколько пикантных фото в белье с презентации в Нью-Йорке.

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Эльза Хоск представит The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show



Эльза Хоск представит The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show



Эльза Хоск представит The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show

Роскошный бюстгальтер под названием The Dream Angels Fantasy Bra действительно стоит один миллион долларов и является делом рук Atelier Swarovski. Однако это не самое дорогое белье в истории бренда. В 2000 году "ангел" Жизель Бундхен удостоилась чести представить бюстгальтер за 15 миллионов долларов.

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Эльза Хоск представит The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show



Эльза Хоск представит The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show

Фото: Getty Images