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Известный певец Иво Бобул решил идти в президенты Украины

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Иво Бобул решил баллотироваться в президенты Украины
Иво Бобул решил баллотироваться в президенты Украины / Фото из открытых источников

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

Об этом артист сказал в эфире телеканала "112 Украина".

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Обязательно. Сейчас собираю финансы. Они нужны в первую очередь. А народ поддержит, я в этом даже не сомневаюсь,
– сказал Бобул.

По его словам, к нему обращаются олигархи с предложением помочь, однако они "приходят, но просят что-то взамен". Кроме того, певец не хочет работать с олигархами на их условиях и заявляет, что в случае своего избрания президентом заставит олигархов вернуть деньги в страну".

Артист добавил, что деньги на кампанию будет просить у президента США Дональда Трампа, поскольку имеет общие с ним взгляды". Заметим, что при этом певец улыбался.

Также исполнитель подчеркнул, что в Украине нужно поднимать экономику, дать людям возможность работать".

"Я решился на этот шаг, потому что вижу, что наша страна идет не туда, куда нужно. Мы летим в пропасть и не можем остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду. Она у меня готова. Как только начнутся выборы и можно будет анонсировать политическую платформу – мы это все сделаем красиво и правильно", – пояснил Иво Бобул.

Кто такой Иво Бобул? Советский и украинский певец, композитор, народный артист Украины". Преподаватель Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2003), Орден "За заслуги" (Украина) (2013). Часто ездит с концертами в украинские военные части на Донбассе.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости политики Музыка Президент Украины
Источник: 24 Канал
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