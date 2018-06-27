Японская принцесса отказалась от королевских титулов ради брака с простолюдином

Японская принцесса Айко отреклась от престола ради любви. Третья и самая младшая дочь покойного принца Такамодо выходит замуж за работника судоходной фирмы Кея Морию.

Об этом пишет CNN.

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Пара знакома меньше года, однако свадьбу уже заплановали на 29 октября.

Принцесса Айко должна оставить королевскую семью после того, как обменяется свадебными клятвами с женихом.

Принцесса Японии Айко – вторая за два года японская принцесса, которая заявила о намерении выйти замуж за простолюдина и будет вынуждена отказаться от своего королевского статуса,

– говорится в сообщении Агентства императорской семьи Японии.

Впрочем, как подарок принцессе выплатят сумму около миллиона долларов.



Принцесса Айко