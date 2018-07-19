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Ярославский планирует масштабные инвестиции в ДМЗ

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Александр Ярославский
Александр Ярославский / ukranews.com

Текущее состояние Днепровского металлургического завода (ДМЗ) требует глобальных инвестиций в модернизацию и развитие производства.

Об этом во время инспекции предприятия 19 июля заявил журналистам Александр Ярославский, бенефициар группы DCH и новый владелец завода.

"Первая эйфория с момента приобретения ДМЗ у нас прошла. И мы понимаем, что предприятие нам все-таки досталось, мягко говоря, в изношенном состоянии. На сегодня остановлена ​​третья доменная печь и ведется строительство новой домны. Это около 300 млн грн. В следующем году мы будем останавливать доменную печь №2, также будем ее модернизировать. Четырнадцать лет конь не валялся, никто ничего не делал", – резюмировал Александр Ярославский.

По его словам, еще одним вектором больших инвестиций является коксохимическое производство. "То, что касается коксохима, батарея №5 сейчас реконструируется. И в течение трех лет мы все батареи приведем в порядок. Фактически будет новый коксохим, а это около $ 20 млн", – подчеркнул бизнесмен. Таким образом, в ближайшее время общий объем инвестиций в ДМЗ – доменные печи и коксохимическое производство – составит более $ 30 млн.

Александр Ярославский также рассказал журналистам о планах в будущем вложить средства в линию непрерывной разливки стали. Такая инвестиционная программа может составить около $ 50 млн. "Это то, что мы планируем. Невозможно инвестиции за год освоить. Вы не представляете, как мне хочется, чтобы печь работала, а не стояла", – поделился своими размышлениями бенефициар группы DCH.

Особое внимание и нового инвестора, и журналистов было уделено вопросам социального обеспечения работников предприятия. В настоящее время средняя заработная плата на ДМЗ составляет 14 300 грн в месяц. Этот показатель со временем будет увеличиваться. "Увеличим качество и улучшим производство, соответственно будем увеличивать зарплату", – отметил Александр Ярославский, который с момента приобретения предприятия уже поднял оклады сотрудников на 20% (с 1 июля 2018 года).

Следует отметить, что на прошлой неделе, во время торжеств по случаю Дня металлурга, ДМЗ посетил мэр Днепра Борис Филатов. Он высоко оценил усилия инвестора для начала модернизации завода и также обратил внимание на реализацию социальных программ. "Я говорил сегодня о том, что для меня очень важно, говорил перед трудовым коллективом о том, что на предприятии подняли на 20% заработную плату. Чем выше зарплата у людей, тем выше налоги, тем больше поступления в местный бюджет, тем в местном бюджете больше денег и, соответственно, может выполнять программы по структурному изменению города", – подчеркнул Борис Филатов

Как сообщалось ранее, в марте текущего года группа DCH Александра Ярославского приобрела ДМЗ у предыдущего владельца. Это предприятие является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката; его продукция поставляется в 44 страны, а численность трудового коллектива составляет около 6 тысяч человек. При этом ДМЗ стал не первым промышленным активом, приобретенным Александром Ярославским за несколько последних лет. Ранее он купил Харьковский тракторный завод (Харьков, 2016) и рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог 2017). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила $ 1 млрд (в т.ч. $ 300 млн. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012).

Теги: Деньги Инвестиции металургия
Источник: 24 Канал
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