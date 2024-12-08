Экономика России переживает тяжелые времена, Салливан

Советник президента США по национальной безопасности оценил состояние экономики России. Джейк Салливан считает, что ситуация в российской экономике становится все более сложной.

Об этом он рассказал во время выступления на Форуме национальной обороны фонда Рейгана, сообщает 24 Канал. По его мнению, "тревожные колокола" звучат громче, чем когда-либо прежде.

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Экономическое давление на Россию дает результаты

Салливан отметил, что в последнее время президент Джо Байден поручил усилить военную поддержку Украины и повысить давление на Россию.

И если вы посмотрите на российскую экономику теперь, в последние недели, вы увидите, что тревожные колокола начинают бить гораздо сильнее. Россия действительно отдала под залог свое экономическое будущее,

– подчеркнул Салливан.

По словам чиновника, военная помощь Украине и экономическое давление на Москву являются важными инструментами для обеспечения будущих мирных переговоров. Это, свою очередь, поможет защитить суверенитет и независимость Украины.

Я не могу точно спрогнозировать, как завершится война, так же я не могу диктовать ни президенту Зеленскому, ни украинцам, как она должна закончиться,

– добавил советник Байдена.

К слову, ранее Салливан объявил о передаче Украине большого объема военной помощи. В частности, до середины января наше государство должно получить: сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники.



