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Экран смартфона скрывает серьезную опасность для пользователя

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Чем опасен экран смартфона
Чем опасен экран смартфона / Фото из открытых источников

Экран смартфона является одной из самых загрязненных вещей, ведь там одна из самых высоких концентраций бактерий на квадратный сантиметр.

Это выяснили эксперты компании Insurance2go, пишет издание Metro.

Ученые провели исследование, в ходе которого использовали три различных модели – iPhone 6, Samsung Galaxy S8 и Google Pixel.

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Они также учли, что среднестатистический британец прикасается к экрану своего смартфона около 3 тысяч раз в день. При этом треть пользователей никогда не чистила свои экраны.

При этом, как показали тесты, экраны смартфонов являются наиболее грязными и содержат около 255 единиц бактерий дрожжей и плесени на одном квадратном сантиметре. К примеру, сиденье туалета на квадратный метр имеет 24 единицы бактерий, а офисная клавиатура и мышка – около пяти единиц.

"Проверенные экраны смартфонов были в десять раз грязнее, чем сиденье для унитаза и кнопка сливного бачка. Плохие новости в том, что мы касаемся лицом этих экранов", – говорится в исследовании.

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Теги: Здоровье Техно Инфекция Гигиена Смартфоны
Источник: 24 Канал
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