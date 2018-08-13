Экс-заместитель председателя "Укргаздобыча" Тамразов вышел под залог: впечатляющая сумма

Бывший первый заместитель председателя правления "Укргаздобыча" Алексей Тамразов, подозреваемый в попытке дачи взятки прокурору в размере 200 тысяч долларов, вышел из следственного изолятора под залог.

Об этом изданию Украинская правда сообщили его защитники.

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"Внесли друзья. Он уже вышел", – сказал адвокат Николай Ореховский.

По его словам, залог внесли 13 августа в полном определенном судом размере – 3 миллиона. Теперь Тамразов должен носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта. Пока браслет на него еще не надели.

Адвокат рассказал, что апелляцию на решение уже готовят, но пока суд огласил лишь короткое решение без мотивировочной части.

Ореховский настаивает, что Тамразова не имели право брать под стражу лишь кратким решением, в котором отсутствует аргументация суда. Поэтому первая апелляция будет касаться именно ареста, который, по мнению защиты, был незаконным.

Напомним, 9 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что во время совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и СБУ был задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексей Тамразов, который пытался дать немалую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича.

Кто такой Алексей Тамразов?

Бывший топменеджер "Укргаздобыча" Алексей Тамразов известен как бизнесмен, владелец интернет-издания INSIDER и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании он работал с 2010 по 2014 год. В то время она входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты INSIDER освещали процесс над Фирташем в Вене. С другой стороны, во время аннексии Крыма, Тамразов ездил в Крым поддерживать украинских моряков. А затем вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле беркутовцев.