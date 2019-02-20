Экс-руководители "Укргазбанка" попали под арест по делу о хищении 39 миллионов гривен

Суд арестовал экс-заместителя главы правления "Укргазбанка" и экс-члена наблюдательного совета, а также назначил домашний арест руководителю предприятия.

Меры пресечения экс-чиновникам банка избраны по подозрениям в деле о хищении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщила Нацполиция.

Читайте также: Поймали на "горячем": топ-чиновник известного банка попался на взятке – фото

Экс-должностных лиц банка подозревают в том, что они перевели на счета заранее созданного подконтрольного предприятия 39 миллионов гривен. Это было осуществлено через перечисление денег за аренду помещений, которыми банк фактически не пользовался, и проведение у них ремонта.

Арестованному экс-заместителю главы правления банка суд оставил возможность выйти под залог в 960,5 тысячи гривен; экс-члену наблюдательного совета – под залог в 90 миллионов гривен.

Один из арестованных – Алексей Омельяненко. Он был одним из главных бенефициаров банка до его национализации во время кризиса 2008-2009 годов. В разные времена Омельяненко работал в банке на разных должностях, в том числе – заместителя главы правления и члена наблюдательного совета, сообщает издание Finbalance.