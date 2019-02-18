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      Экс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк считает пирровой победу НБУ в деле ЛВЗ во Франковске

      14 Читати новину українською
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Решение суда о продаже на публичных торгах ликеро-водочного завода в Ивано-Франковске по иску Национального банка к ООО "Станиславская торговая компания" является пирровой победой, поскольку отказ центробанка от предложений о реструктуризации долга привел к остановке и обесцениванию этого предприятия.

      Так считает экс-владелец банка "ВиЭйБи" Олег Бахматюк.

      "Хочу поздравить Нацбанк с очередной пирровой победой: на предприятии, которое давало работу 720 людям, приносило по 400 млн грн выручки и 150 млн грн налогов ежегодно теперь осталось 5 сторожей", – сказал бизнесмен, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" агентству "Интерфакс-Украина", комментируя судебное решение.

      По его словам, с момента запуска предприятия в 2006 году в него было инвестировано $42 млн.

      "Мы неоднократно предлагали: давайте сядем и создадим рабочую конструкцию, чтобы сохранить завод и дать возможность обслуживать долг. Но нормальная логика здесь не работает: никто не хочет брать на себя ответственность, легче уничтожить предприятие и продать потом за 5% от стоимости на "Прозорро", – заявил О. Бахматюк.

      Хозяйственный суд Киева 11 февраля решил обратить взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору, заключенному между НБУ и подконтрольной О. Бахматюку "Станиславской торговой компанией" на цех по производству ликеро-водочных изделий в Ивано-Франковске по ул. Промышленная, 29. Целью является частичное погашение задолженности по выданному кредиту Нацбанком в октябре 2014 года кредитом на 1,224 млрд грн.

      Кроме того осенью 2018 года Нацбанк в ряде судов добился обращения взыскания на имущественные комплексы ООО "Птицефабрика Киевская" в Броварском р-не под Киевом, Млиевской птицефабрики в Черкасской области и Желтоводского мясопродкомбината в Днепропетровской области. А Хозяйственный суд Ивано-Франковской области по иску переданному Фонду гарантирования вкладов физлиц банка "ВиЭйБи" решил обратить взыскание на целостный имущественный комплекс Ивано-Франковского мясокомбината из холдинга "Укрлендфарминг".

      Комментируя эти судебные решения, О. Бахматюк отметил, что они привели к таким же последствиям. В частности, на Ивано-Франковском мясокомбинате из 300 сотрудников осталось 10 сторожей, а остальные "поехали в Польшу". По его словам, под угрозой закрытия из-за инициированных Нацбанком судебных споров находятся в 10 птицефабрик с примерно 4 тыс. работников.

      "Я не идеализирую себя, но такого отсутствия логики, как в действиях Нацбанка, я еще не встречал. Ведь кто выиграл? – Давайте сядем, договоримся и найдем конструктивную модель, чтобы вместо 3-5% вы получили 30-50%", – заявляет бизнесмен.

      Он утверждает, что остановка предприятий сразу обесценивает их примерно вдвое, а разрыв логистических цепочек в поставках сырья и готовой продукции, который обеспечивали им агрохолдинги, снижает эту цену еще более существенно.

      Бахматюк отметил, что после более года сложной работы с привлечением Ernst & Young и других независимых посредников подобный сценарий сработал со Сбербанком, с которым "Укрлендфарминг" и "Авангард" договорились о реструктуризации долга на 4,4 млрд грн в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".

      "Но в Нацбанке эту логику не хотят слышать. Априори я отнесен к врагам. На каждое обращение о возможных вариантах реструктуризации мы получаем еще больше агрессии. Выбранный путь – ничего не делать, и заниматься охотой на ведьм", – считает экс-владелец банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива". По его словам, НБУ ссылается на то, что закон не позволяет найти формализованный подход к таким предложениям.

      Говоря о переговорах с внешними кредиторами, О. Бахматюк сказал, что они "тоже замучились из-за этой неразрешимой ситуации", но более конструктивны. "Со многими мы нашли общий язык, хотя некоторые радикализировались, поскольку такая подвешенная ситуация продолжается уже четвертый год", – пояснил владелец "Укрлендфарминга" и "Авангарда", напомнив, что за это время кредиторам было выплачено $470 млн.

      Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем Нацбанк подал на О. Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

      В свою очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ и заявил о готовности к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительства, предложив мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед Нацбанком.
      "Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, молоком и мясом, производством яиц и яичных продуктов.

      Земельный банк "Укрлендфарминг" – 570 тыс. га, в структуру холдинга входит элеваторная сеть общей мощностью 2,6 млн тонн одновременного хранения зерна, фермы по выращиванию КРС, 19 мясоперерабатывающих комбинатов. В структуре агрохолдинга "Авангард" – 19 птицефабрик, ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, 6 комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц.

      blog_ava
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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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