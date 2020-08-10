В Кропивницком открыли эксклюзивную выставку роботов, где есть аж 40 запрограммированных наноигрушек. Собрал такую необычную коллекцию предприниматель из Харькова. Роботов приобрел в США, Китае, Германии и других странах Европы.

В целом на инновационные экспонаты потратил около 100 тысяч долларов. И теперь каждый год ездит с ними в турне по украине. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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Робот по кличке Деревяка за несколько монет и песню тебе споет, да еще и анекдот расскажет. А если вежливо попросишь, может и в будущее заглянуть.

Робот Деревянка / Скриншот из видео

Другого элегантно одетого джентльмена зовут Вася. У него нет мозга, однако есть встроенный искусственный интеллект. Робот умеет поддержать любую светскую беседу. И самое главное – знает ответы на все вопросы.



Робот Вася / Скриншот из видео

Еще одна кроха прошла курсы по робомассажу. Чувствует чувствительные зоны на теле человека и с помощью ультразвуковых колебаний помогает восстановить силы.

Робомасаж / Скриншот из видео

На выставке роботов объединили в маленькое государство. У каждого своя территория и обязанности. Кто-то подрабатывает рикшей, кое-кто развлекает гостей боями без правил, а самые талантливые основали собственный шоу-балет.

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На выставке роботами можно играть и управлять. В условиях карантина игрушки дезинфицируют каждые 2 часа. По словам организаторов, интерактивные гаджеты позволяют ребенку лучше познать мир, а взрослым ненадолго вернуться в детство.