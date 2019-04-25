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      Эксперты не нашли, куда пошли миллиарды гривен эконалога, систему надо менять, – нардеп

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      Деньги
      Деньги / likkasa.com.ua

      Только четверть средств, полученных государством от экологического налога, могут направляться на экологические мероприятия.

      Остальные 75% денег уходят в неизвестном направлении. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко в эфире телеканала "112 Украина".

      По словам Заружко, государство собирает огромный налог (экологический налог – ред.), который исчисляется миллиардами гривен, и который призван улучшать экологию, однако попадая в государственный бюджет данные средства размываются.

      "В 2017 году это было 4 миллиарда гривен, поступивших в государственный бюджет. Они не идут в какой-то фонд, они не имеют целевого назначения, они идут в государственный бюджет. И государство использует эти деньги по своему усмотрению. Но мы взяли статистические данные и посмотрели, куда пошли эти деньги? Большинство денег мы не нашли, нашли только где-то около 25%, которые были направлены действительно на какие-то эко-мероприятия. Куда делись остальные деньги – мы не понимаем".

      По словам Заружко, в парламентском комитете уже обсуждается законопроект, призванный изменить ситуацию. В первую очередь новый закон предусматривает создание специального фонда, в который будут отправляться средства экологического налога. Целью закона является обеспечение поступления средств от данного налога исключительно на экологические цели.

      "Мы хотим, чтобы эти деньги, во-первых, были направлены в специальный целевой фонд. Чтобы эти деньги использовались исключительно на экологию. И чтобы было прозрачное и ответственное отношение к экологическому налогу. Потому что сегодня мы видим, что даже несмотря на то, что растет экологический налог, экологическая ситуация в стране ухудшается", – заявила Заружко.

      Согласно проекту закона, предприятия-загрязнители инвестируют собственные средства в масштабные экологические программы, при этом они освобождаются от уплаты 70% от суммы экологического налога. Такая практика, по данным Заружко, обеспечит реализацию экологических проектов, а также исключит нецелевое расходование средств.

      Определять целесообразность реализации проектов, по словам депутата, будет Министерство экологии с помощью процедуры Оценки воздействия на окружающую среду. "Это такой механизм, который всем понятен и прозрачен", – заявила депутат.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Экология Деньги
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