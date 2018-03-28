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Эксперты рассказали о 4 способах, как весной можно улучшить отношения

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4 способа, как улучшить отношения
4 способа, как улучшить отношения / Unsplash

Эксперты портала PureWow подсказали, как наладить и укрепить связь с любимым человеком этой весной.

Четыре способа укрепить отношения:

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1. Возьмите выходной.

Возможно, у вас с любимым человеком остались неиспользованные дни отпуска. Договоритесь с патрнером и возьмите выходной, чтобы провести его вместе. Сходите в кафе, якобы вы парочка студентов. Или устройте романтический обед с устрицами и вином, пока дети в школе. Освежите ваши чувства и просто расслабьтесь в компании друг друга.

2. Оборудуйте вместе дом.

Ничто так не укрепляет связь, как совместная работа по дому. Выберите вместе новые шторы, повесьте на стену картину, поставьте на подоконник новый цветок, подберите новый коврик для ванной комнаты. Любое совместное действие по созданию домашнего уюта очень сближает.

3. Сыграйте в игру "Меньше негатива".

Научно доказано, что постоянные жалобы и негатив разрушают отношения. Эксперты по отношениям советуют каждую негативную мысль переводить в положительную, стараться меньше жаловаться и чаще замечать хорошее друг в друге.

4. Избавьтесь от рутины.

Ничто не делает отношения такими скучными и предсказуемыми, как рутина. Например, по пятницам вы ходите в кино, а каждую субботу – идете в гости к друзьям. Отказ от новых впечатлений убивает страсть между влюбленными. В это же время, новые впечатления, наоборот, разжигают искру и действуют как афродизиак. Возможно, стоит посетить новую страну или прыгнуть тандемом в банджи-джампинге.

Теги: Советы Здоровая жизнь LifeStyle Психология
Источник: 24 Канал
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