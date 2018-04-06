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Эксперты сделали неутешительные прогнозы относительно роста ВВП и инфляции в Украине в 2018-2020

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ВПП Украины в 2019-2020 годах будет расти медленнее, чем ожидалось
ВПП Украины в 2019-2020 годах будет расти медленнее, чем ожидалось

Несмотря на то, что в 2018 году ВВП Украины вырастет больше, чем ожидалось до этого, в 2019-2020 годах произойдет замедление ускорения. В то же время инфляция будет больше, чем прогнозировалось.

Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится – до 3,3%. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), сообщает "Интерфакс-Украина".

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Стоит отметить, что в сентябре 2017 года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3% при инфляции 8%, в 2019 году – на 3,6% при инфляции 5,9%, и в 2020 году – на 4% при инфляции 5%.

Теперь, по их усредненным оценкам, инфляция в следующем году составит 8%, в 2020-м – 6,8%.

В обновленном консенсус-прогнозе впервые присутствуют показатели для 2021 года: эксперты ожидают ускорения роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.

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К слову, в Госстате зафиксировали рост экономики Украины в 2017 году до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.

Теги: Новости Украины Инфляция ВВП
Источник: 24 Канал
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