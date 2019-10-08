"Как мы кормим Европу": ТОП-5 продуктов, которые Украина экспортирует в ЕС

Украина с каждым годом экспортирует в Европу все больше пищевых продуктов. Так, экспорт продукции украинского аграрно-промышленного комплекса в страны Евросоюза в январе-мае 2019 вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сейчас этот показатель составляет 2,97 миллиарда долларов.

Чаще всего в Европу едут такие украинские товары:

1. Зерновые культуры – на 1,4 миллиарда долларов.

2. Растительное масло – 610,5 миллиона долларов;.

3. Семена и плоды масличных – 177,4 миллиона долларов.

4. Мясо и субпродукты птицы – 86 миллионов долларов.

5. Плоды, орехи и цедра – 53 миллиона долларов.

Украина давно держит позицию одной из крупнейших зерновых держав мира. Ежегодно мы выращиваем миллионы тонн пшеницы, ячменя, ржи, овса, кукурузы на полях южных и центральных областей.

За последние пять лет общий объем производства зерновых в Украине не падает ниже 60 миллионов тонн. В этом году аграрии уже собрали почти 40 тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 98% от прогноза сбора. Из них – 4,7 миллиона тонн экспортировано в ЕС.

Следовательно, логично, что именно зерновыми культурами Украина больше всего обеспечивает страны Европы и получает от этого миллиардные прибыли.

На втором месте в структуре украинского аграрного экспорта в ЕС – растительное масло. Украина покрыта гектарами подсолнечных полей, которые не только радуют глаз, но и приносят стране огромные доходы.

Неплохой урожай подсолнечника является хорошей основой для производства масличной продукции. Так, только за семь месяцев 2019 года Украина поставила за границу 3,8 миллиона тонн подсолнечного масла и 238 тысяч тонн соевого. Это соответственно на 16% и аж на 81% больше аналогичного периода прошлого года.

Для примера вклада бизнеса в пищевую отрасль и экономику мы взяли показатели деятельности Системы Кока-Кола в Украине из недавно опубликованного Отчета компании за 2018 год. Отчет был подготовлен аудиторской компанией Baker Tilly и независимой исследовательской компанией GfK Украина.

Так, по оценкам Госстата, сегодня Украина уже занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла.

Кроме растительных масел, Украина экспортирует в ЕС еще и семена и плоды масличных растений. В частности – семена подсолнечника, рапса, сои и льна. После переработки из них получают масла, биотопливо, ткань, мыло или же непосредственно добавляют в пищу.

Реализация семян масличных культур за первое полугодие 2019 года выросла на 30,5% по сравнению с январем-июнем 2018 года. Всего было продано 5,4 миллиона тонн семян:

3,7 миллиона тонн семян подсолнечника,

1,58 миллиона тонн бобов сои,

144,9 тысяч тонн семян рапса.

От их реализации Украина только за первые шесть месяцев 2019 года получила 231 миллион долларов.

С каждым годом увеличивается экспорт семян масличных растений в Европу. Следовательно, можно прогнозировать, что уже через несколько лет Украина сможет получать значительно большие прибыли, а на прилавках стран ЕС увеличится количество такой украинской продукции.

На прилавках европейских маркетов часто можно увидеть и мясо и субпродукты птицы, которые туда привозят из Украины. Так, в первом полугодии 2019 года экспорт мясной продукции вырос почти на 20% – до 364 миллионов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего из Украины в Европу поставляют курятину, баранину, свинину и колбасные изделия.

Однако, теперь можно смело говорить, что скоро в Европе станет больше украинского мяса. Все потому, что Украина достигла договоренностей с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тысяч тонн до 70 тысяч тонн.

Замыкают топ-5 украинских продуктов на экспорт в ЕС плоды, орехи и цедра.

Садоводы в последние годы активно наращивают объемы производства фруктов, ягод, а особенно грецких орехов. Следовательно, Украина постепенно превращается в одного из основных игроков на мировом рынке по продаже этой продукции.

Выручка от экспорта фруктов и орехов из Украины в феврале 2019 года была рекордной за всю историю, достигая 24,8 миллионов долларов. Чаще всего в Европу поставляются грецкие орехи, свежие яблоки и замороженные ягоды.

Подытоживая, можно уверенно сказать, что Украина является влиятельным игроком на аграрном рынке ЕС. Это, в свою очередь, приносит нашей стране хорошую прибыль и стимулирует аграриев к более активному производству.

Европейский рынок сегодня один из наиболее объемных и платежеспособных, ему нужно больше украинской аграрной продукции, чем и пользуются наши производители, – отмечает экономист Андрей Новак.