В Украине планируют ввести электронную акцизную марку: что это такое
С осени 2019 года в Кабмине работают над проектом "Электронная акцизная марка". И наконец нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени.
В проекте было заложено противоречие, написал в телеграмме министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
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С одной стороны, если правильно внедрить эту систему, будет реальная польза. С другой стороны, это решение потребовало бы больших затрат со стороны государства и бизнеса. А на внедрение ушли бы годы,
– отметил Дубилет.
Что такое "Электронная акцизная марка"?Обычная акцизная марка – это бумажка, которую клеят на алкоголь и другую продукцию. Свидетельствует об уплаченном налоге. В случае электронной акцизной марки система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи.
Какой будет электронная акцизная марка в Украине?
По его словам, особенно неудобным было то, что в магазинах пришлось бы ставить специальное оборудование. И в правительстве нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени.
"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами", – сообщил министр. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар.
Результат: система не будет требовать от бизнеса нового оборудования, а государству не нужно будет создавать отдельную IТ-систему. Это также позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и жители смогут сканировать акцизные марки и проверять их правдивость.
Дубилет добавляет, что дополнительный "пик" на кассах немного замедлит обслуживание. Но это все равно намного быстрее и дешевле, чем было бы в случае с отдельным оборудованием.
Правительство уже обработало все технологические части проекта. Перед его запуском на всю страну будет пилотное тестирование.
В чем заключается проблема с акцизными марками в Украине
Их массово подделывают. Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". А это создает угрозу для здоровья украинцев и приводит к убыткам для бюджета (5-10 миллиардов гривен ежегодно).
Как проблему решают в мире
Многие страны ввели так называемые электронные акцизные марки. Эта система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи. Последние несколько лет в Украине также было несколько попыток запустить такую систему. На это ушли огромные суммы денег.