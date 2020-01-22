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      В Украине планируют ввести электронную акцизную марку: что это такое

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      Дубилет сообщил, что в правительстве поняли, как сэкономить деньги бизнеса и государства / www.depo.ua

      С осени 2019 года в Кабмине работают над проектом "Электронная акцизная марка". И наконец нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени.

      В проекте было заложено противоречие, написал в телеграмме министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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      С одной стороны, если правильно внедрить эту систему, будет реальная польза. С другой стороны, это решение потребовало бы больших затрат со стороны государства и бизнеса. А на внедрение ушли бы годы,
      – отметил Дубилет.

      Что такое "Электронная акцизная марка"?Обычная акцизная марка – это бумажка, которую клеят на алкоголь и другую продукцию. Свидетельствует об уплаченном налоге. В случае электронной акцизной марки система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи.

      Какой будет электронная акцизная марка в Украине?

      По его словам, особенно неудобным было то, что в магазинах пришлось бы ставить специальное оборудование. И в правительстве нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени.

      "Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами", – сообщил министр. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар.

      Результат: система не будет требовать от бизнеса нового оборудования, а государству не нужно будет создавать отдельную IТ-систему. Это также позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и жители смогут сканировать акцизные марки и проверять их правдивость.

      Дубилет добавляет, что дополнительный "пик" на кассах немного замедлит обслуживание. Но это все равно намного быстрее и дешевле, чем было бы в случае с отдельным оборудованием.

      Правительство уже обработало все технологические части проекта. Перед его запуском на всю страну будет пилотное тестирование.

      В чем заключается проблема с акцизными марками в Украине

      Их массово подделывают. Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". А это создает угрозу для здоровья украинцев и приводит к убыткам для бюджета (5-10 миллиардов гривен ежегодно).

      Как проблему решают в мире

      Многие страны ввели так называемые электронные акцизные марки. Эта система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи. Последние несколько лет в Украине также было несколько попыток запустить такую ​​систему. На это ушли огромные суммы денег.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Налоги Бизнес Деньги Алкоголь Информационные технологии Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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