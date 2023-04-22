Страна рабов – скорее умрут, чем проявляют активность, – политолог об е-повестках в России
Недавно в России приравняли электронные повестки к бумажным и рассылают их в приложении "Госуслуги". Россияне даже не пытаются выражать свое недовольство. Они настолько боятся попасть в СИЗО на трое суток, что готовы умирать на войне в Украине.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, украинцам не стоит надеяться на протесты в России, лучше помогать ВСУ уничтожать оккупантов.
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"Украине не стоит рассчитывать, что россияне перестанут быть дураками. Наша задача – помогать ВСУ, просить у НАТО еще больше военной поддержки, истребители F-16, артиллерию, оружие", – отметил он.
Цифровая диктатура в России
Давидюк отметил, что когда россияне будут предпринимать попытки протестовать, их бросят на 3 дня в СИЗО. Российские граждане так боятся таких страданий, что готовы идти на войну в Украине, умирать там и приезжать домой в черном пакете.
Россия снова демонстрирует, что это страна рабов и бессознательных граждан, которые скорее умрут, чем проявляют общественную активность. Вообще россияне – фашисты по своей натуре. Смотреть по телевизору на убийства украинцев им приятнее, чем выйти и свергнуть свою преступную власть,
– считает собеседник.
Политолог подчеркнул, что сейчас с этими электронными повестками Россия перешла в режим цифровой диктатуры. В законе прописано, что россияне получат повестки автоматически. Даже если они ее не открывали, то считаются призванными.
"Они перешли в режим цифровой диктатуры. Их цифровые элементы превращаются в смертные сообщения. Программа "Госуслуги" – это разносчик смерти. Сначала приходит сообщение, а через месяц – гроб или черный пакет", – добавил Давыдюк.
Давидюк о е-повестках в России: смотрите видео
Электронные повестки в России: главное
- Госдума России 11 апреля приняла законопроект, который касается использования электронных повесток и создания единого реестра призывников. Таким образом военкоматы России теперь будут получать повестки в электронном виде. В стране-агрессорке ожидают, что этот шаг упростит общий процесс и повысит эффективность системы призыва в стране.
- Игнорирование может привести к определенным последствиям для россиян. Тем, кто не отреагирует на повестку, через 20 дней грозит запрет выезда за границу, управлять автомобилем, совершать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП и брать кредиты.
- Кроме того, в России придумали метод эффективной мобилизации. Теперь за призывниками будут следить с помощью камер видеонаблюдения.