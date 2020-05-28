Это будет долгоиграющий сериал, – советник мэра Киева о скандальном Доме Билозир на Подоле

Проблема незаконных застроек есть в центральной части любого города. Не только Киев, а и Львов, Харьков, Днепр страдают от незаконных застроек. В столице их около 200, и в отношении них происходят различного уровня судебные процедуры. Одной из самых скандальных застроек в Киеве является строительство дома Оксаны Билозир на Подоле.

Радник мера Києва Максим Бахматов в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів, що у всіх документах, зокрема, і на отримання містобудівних обмежень, міститься прізвище Оксани Білозір або її сина.

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За його словами, все це відбувається відкрито, зокрема, в документах ніхто не вказує інших власників. Але зауважив, що тільки завдяки публічності, системному підходу медіа та злагодженій роботі прокуратури, юристів КМДА та активістів Офісу трансформації є можливість щось робити.

Також Максим Бахматов зазначив, що в середині квітня цю забудову вже арештовували. Однак за 2 тижні арешт був знятий.

Зараз ми знову арештували, пройшло ще 3 тижні, подивимося. Я так розумію, це буде довготривалий серіал,

– відзначив радник мера Києва.

Він пояснив, що подібні ситуації відбуваються, оскільки скандальні забудови розміщені на приватній ділянці. Туди навіть не допускають інспекторів. Відомо, що інспектори благоустрою та київського ДАБІ (державна архітектурно-будівельна інспекція України – 24 канал) ходили, робили приписи, але їх не пускали всередину.

Максим Бахматов розповів, що йому, поліції, прокуратурі голові району, медіа просто не дозволяли зайти всередину. Це відбувається, тому що є:

дуже велика вартість квадратного метра;

дуже слабка держава;

дуже корупційні суди та силові органи.

Що відомо про скандальний будинок Оксани Білозір на Подолі:

Незаконне будівництво в центрі Києві проводить народна депутатка України, народна артистка України, кума двох президентів Оксана Білозір.

Білозір у 2004 році отримала у подарунок від КМДА земельну ділянку у центрі Києва під садибу. Кум Білозір, Віктор Ющенко, тоді саме був президентом. Вона мала будувати там приватний будинок на 4 поверхи. Але будівництво почалося тільки у 2016 році, коли президентом був її другий кум Петро Порошенко.



Оксана Білозір / Фото "Антикор"

Сама народна артистка зазначає, що нічого не будує, тому що віддала ділянку у тимчасову експлуатацію іншій особі. Відомо, що будівництво веде фірма, засновником якої є син артистки і депутатки Ярослав Недзельський.

У вересні 2018 року департамент КМДА скасував дозвіл на будівельні роботи. Інспектори неодноразово приїздили на будівництво через скарги мешканців Подолу та громадських активістів. Але не змогли пройти далі паркану. Вони навіть зверталися за допомогою до поліції та прокуратури. Проте правоохоронні органи тривалий час просто ігнорували їхнє звернення.

27 травня суд вкотре арештував незаконне будівництво Білозір на вулиці Мирній. Головним аргументом забудовника у суді було те, що насправді в будинку 4 поверхи, а не 12.

Зауважимо, що максимально допустима висотність будівель на цій ділянці — саме 4 поверхи.