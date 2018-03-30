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"Это естественное явление": в управлении образования странно отреагировали на затопление школы

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В Днепре школу №19 затопило из-за внезапных снегопадов, которыми Украину накрыло несколько дней назад. Водой залило столовую, которая расположена на цокольном этаже.

На прошлой неделе в городе были сильные снегопады, поэтому подвалы заполнило водой, которая через плинтуса начала просачиваться и на цокольный этаж. Уже четвертый день ученики ходят на обед по воде. Дети на цыпочках переступают лужи прямо посреди столовой.

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"Ребенок пришел домой в мокрых носках и сказал, что в столовой намочил ноги. Я спрашиваю, как в столовой? Он говорит, что дети туда пошли, а там вода везде. Я спустилась посмотреть. И да, действительно вода", – рассказала мама школьника Мирослава Радзивило.

По словам директора школы, когда 60 лет назад строили учебное заведение, не учли особенностей ландшафта, поэтому теперь возникают такие проблемы.

Необходимо поднять пол где-то на 15-20 сантиметров, чтобы грунтовые воды не доходили,
– отметила директор школы №19 Лилия Павленко.

Руководство школы сразу обратилось в департамент гуманитарной политики и в управление образования. Но чиновники советуют подождать, пока распогодится.

Поднялась грунтовая вода. Это не прорывы каких-то трасс, это не катаклизмы техногенного характера, это естественное явление,
– сказал заместитель начальника отдела департамента гуманитарной политики Днепра Александр Аджимян.

Проблему решат, как только сойдут снега. Поэтому причин останавливать учебный процесс или закрывать школу ни в департаменте, ни в самой школе не видят. Между тем, родители уже приобрели насос для откачки воды.

Теги: Образование Новости Украины Дети Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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