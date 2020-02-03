Это может разорвать Украину, – Садовый об угрозе выборов на Донбассе

Выборы на временно оккупированных территориях Украины могут проводиться только по украинскому законодательству и после вывода российских наемников. А для этого нужно давление на Россию со стороны Америки, Франции и Германии.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил мэр Львова Андрей Садовый и пояснил: "Оккупированные территории Украины – это большой капкан. Российские наемники не хотят оттуда выходить, говорят, проводить выборы. А как проводить выборы? Под дулом автомата? Единственный вариант – это Америка Франция, Германия, которые должны сделать что-то невозможное, чтобы оккупанты покинули территорию".

К слову: Это гигантская проблема для Зеленского, – Яковина о выборах на Донбассе

По его словам, выборы теоретически могут состояться, однако, люди – зазомбированные и выбирать они будут явно не проукраински настроенные силы.

Эти выборы могут разорвать Украину. Пообщайтесь с людьми, которые потеряли своих родных о том, что завтра на Донбассе будут выборы и украинские партии должны там участвовать. Но вопрос, кто им даст эфир или возможность агитировать? Если зачистить территорию, то оккупант убегает. Если провести год или два активной работы с людьми, то тогда ситуация немного будет сбалансированная,

– отметил Садовый.

Он сказал, что понимает цель президента, который хочет вернуть территории под украинское влияние и добавил: "Капкан-дьявола" решить можно только под невероятным давлением на Россию со стороны мира. Чтобы они убегали и за ними пыть стояла, а после этого должны зайти украинская полиция и специальные службы, начать работать все украинские каналы, и тогда, может, через 2, 3, 4, 5 или 6 месяцев что-то будет меняться".

Что надо знать о проведении местных выборов в ОРДЛО? Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что ставит цель провести местные выборы на Донбассе в октябре 2020 года – одновременно с выборами по всей Украине.



9 декабря 2019 года во время встречи нормандской четверки президент Украины настаивал на передаче границы под контроль Украины. Однако Владимир Путин против такого развития событий. Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля над границей.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild заявил, что никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять участие в незаконных выборах. Однако, по его словам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы, то Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам.