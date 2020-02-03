19:15
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      Это может разорвать Украину, – Садовый об угрозе выборов на Донбассе

      138 Читати новину українською
      Андрей Садовый о выборах на Донбассе / 24 канал

      Выборы на временно оккупированных территориях Украины могут проводиться только по украинскому законодательству и после вывода российских наемников. А для этого нужно давление на Россию со стороны Америки, Франции и Германии.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил мэр Львова Андрей Садовый и пояснил: "Оккупированные территории Украины – это большой капкан. Российские наемники не хотят оттуда выходить, говорят, проводить выборы. А как проводить выборы? Под дулом автомата? Единственный вариант – это Америка Франция, Германия, которые должны сделать что-то невозможное, чтобы оккупанты покинули территорию".

      К слову: Это гигантская проблема для Зеленского, – Яковина о выборах на Донбассе

      По его словам, выборы теоретически могут состояться, однако, люди – зазомбированные и выбирать они будут явно не проукраински настроенные силы.

      Эти выборы могут разорвать Украину. Пообщайтесь с людьми, которые потеряли своих родных о том, что завтра на Донбассе будут выборы и украинские партии должны там участвовать. Но вопрос, кто им даст эфир или возможность агитировать? Если зачистить территорию, то оккупант убегает. Если провести год или два активной работы с людьми, то тогда ситуация немного будет сбалансированная,
      – отметил Садовый.

      Он сказал, что понимает цель президента, который хочет вернуть территории под украинское влияние и добавил: "Капкан-дьявола" решить можно только под невероятным давлением на Россию со стороны мира. Чтобы они убегали и за ними пыть стояла, а после этого должны зайти украинская полиция и специальные службы, начать работать все украинские каналы, и тогда, может, через 2, 3, 4, 5 или 6 месяцев что-то будет меняться".

      Что надо знать о проведении местных выборов в ОРДЛО? Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что ставит цель провести местные выборы на Донбассе в октябре 2020 года – одновременно с выборами по всей Украине.

      9 декабря 2019 года во время встречи нормандской четверки президент Украины настаивал на передаче границы под контроль Украины. Однако Владимир Путин против такого развития событий. Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля над границей.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild заявил, что никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять участие в незаконных выборах. Однако, по его словам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы, то Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам.

      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      163151
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Украина – Россия Местные выборы 2020 Война на Донбассе Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
      27
      сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: даже чтобы получить деньги надо заплатить, или Золотой бизнес "республики"
      30
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 239
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      472
      сегодня , 18:24 Третья мировая: насколько реален масштабный конфликт в 2020 году
      Анатолій Максимов 319
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук