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Это покушение на свободу, покушение на правду, – Мининформ об убийстве Бабченко

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Мининформ об убийстве Аркадия Бабченко
Мининформ об убийстве Аркадия Бабченко / фото из соцсетей

Убийство журналиста Аркадия Бабченко – это покушение на правду. А его исполнители, как и его заказчики, обязательно должны быть наказаны.

Об этом заявил глава Министерства информационной политики Украины Юрий Стець.

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Это ужасное преступление – это не просто убийство выдающегося человека. Это покушение на свободу, покушение на правду. И его исполнители, как и его заказчики, обязательно должны быть наказаны,
– отметил Стець.

"На своей Родине – в России – он был непримиримым борцом за правду, активным оппонентом преступного режима Путина. На него давили, его пытались сломать, его заставили уехать. И вот, в Украине, где он нашел убежище и продолжал свою борьбу, его убили , подло и цинично застрелили в спину", – добавили в министерстве.

Все новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне - Убийство Аркадия Бабченко: последние новости

Аркадий Бабченко Это известный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
Бабченко считают одним из основателей современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языках и изданы в 22 странах мира.

 

 

Теги: Новости Украины Убийство Аркадия Бабченко Новости Киева Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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