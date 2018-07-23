"Это серьезно": в Кабмине объяснили, чем поездка Усика в Россию грозит Украине
Из-за участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации, Украине трудно доказывать миру агрессию Кремля.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, в своем Twitter.
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Так, комментируя победу украинского боксера над россиянином Муратом Гассиевым в столице РФ Москве, чиновник подчеркнул, что само участие спортсмена в бою имеет угрожающее значенння для борьбы Украины с российской агрессией на международной арене.
Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно,
– отметил Кириленко.
Напомним, в ночь на 22 июля во столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут, поэтому все решали судьи. По единогласному решению судей победу одержал украинец Усик.
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