"Это серьезно": в Кабмине объяснили, чем поездка Усика в Россию грозит Украине

Из-за участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации, Украине трудно доказывать миру агрессию Кремля.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, в своем Twitter.

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Так, комментируя победу украинского боксера над россиянином Муратом Гассиевым в столице РФ Москве, чиновник подчеркнул, что само участие спортсмена в бою имеет угрожающее значенння для борьбы Украины с российской агрессией на международной арене.

Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно,

– отметил Кириленко.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г.

Напомним, в ночь на 22 июля во столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут, поэтому все решали судьи. По единогласному решению судей победу одержал украинец Усик.