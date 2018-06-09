Это уже злит, – Регина Тодоренко остро отреагировала на слухи о ее беременности

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко спровоцировала волну новостей о ее беременности. Звезда прокомментировала информацию, выбрав достаточно острую форму.

Регина Тодоренко – одна из самых популярных украинских блогеров. Звезда активно освещает детали своей жизни и творчества на странице в Instagram. Как оказалось, Регина Тодоренко еще и мастер интриги, ведь знаменитость смутила необычной заметкой, спровоцировав волну слухов о ее беременности.

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"Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Однако я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", – написала Регина Тодоренко в соцсети.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Чер 2018 р. о 6:05 PDT

Подогрели слухи о беременности и последние фото телеведущей. На премию "Муз-ТВ" Регина пришла в пышном платье, которое благодаря своему крою добавило лишние килограммы на талии звезды. Это фанаты и журналисты восприняли как подтверждение новости о беременности.

"Я так долго об этом мечтала! И наконец-то дождалась", – написала Регина Тодоренко.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Чер 2018 р. о 9:41 PDT

Однако после волны новостей в СМИ Регина Тодоренко решила опровергнуть все слухи. На видео звезда в той же пышном платье показала, что не имеет округлого живота, поэтому именно наряд, а не ее фигура, стали поводом для слухов о ее беременности.

Люди, хватит распускать слухи! Это уже злит! Шоу "Пятница с Региной" – это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец "меня можно поздравить" (фраза, которую Регина сказала российским журналистам, – 24): 29 июня состоится его премьера,

– объяснила Регина Тодоренко.