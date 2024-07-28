Еще не было 18 лет: стало известно имя погибшего курсанта университета Воздушных сил

27 июля трагически погиб первокурсник университета Воздушных Сил. Ему было 17 лет.

Вчера Харьковской университет Воздушных сил имени Кожедуба сообщил о гибели первокурсника. Тот выполнял учебно-тренировочный полет на самолете К-10 Swift.

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Что известно о погибшем пилоте

Сейчас продолжается расследование обстоятельств авиакатастрофы. Известно, что погибший – Юрий Капустенский родом из Львовской области, а именно города Самбор. Он 2006 года рождения. Через три месяца курсанту должно было исполниться 18 лет.

В Самборской городской общине выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Также там уточнили, что о дате встречи и чине похорона будет сообщено дополнительно.

Юрий Капустенский погиб во время учебы / Фото Самборская городская община

Авиатроща с участием известного пилота Джуса