"Праздничный" удар: у Зеленского сказали, к чему готовиться украинцам в мае

Приближается сакральная дата для российских оккупантов – 9 мая. Враг может нанести удар по Украине во время этого "победобесия".

Однако захватчики ежедневно жестоко атакуют Украину. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Читайте также Новая массированная ракетная атака по Украине: ударит ли Россия до прибытия помощи США

Россия может осуществить атаку 9 мая

Михаил Подоляк отметил, что Россия ежедневно и каждую ночь обстреливает Украину. В частности, враг атакует украинскую критическую инфраструктуру. До 9 мая захватчики также могут ударить по нашей территории.

Сможет ли Россия нарастить количество ракет? Да, может такой классический российский "праздничный" удар нанести. Но я думаю, что к этому времени мы все-таки немного повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны,

– сказал он.

Для этого нужно большее количество противоракет. Советник главы ОПУ предположил, что до 9 мая будет решен вопрос о поставках противоракет.

Планы россиян к 9 мая: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь россиян подгоняют еще и из-за положительных решений о помощи Украине от стран Запада.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют проводить различные мероприятия "победобесия" до 9 мая. Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отметил, вряд ли эти абсурдные мероприятия дадут какой-то эффект для оккупантов.

Во многих регионах России отменили движение "бессмертный полк", которое проводится 9 мая. Первый заместитель главы комитета госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева утверждает, что мероприятие в Москве отменили якобы из-за "угрозы общественной безопасности". Также мероприятие отменили в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.

Кроме того, гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова не будут проводить мероприятия до 9 мая.

Россия очень любит "символизм" и действительно может атаковать Украину в разные сакральные даты. Но не стоит забывать, что враг ежедневно готов убивать украинцев и осуществлять циничные атаки по нашему государству.