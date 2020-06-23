К Стерненко посреди ночи снова пришли полицейские и снова сбежали
Активист Сергей Стерненко рассказал, что поздно вечером 22 июня к нему снова приходили мужчины, которые представились работниками полиции. Они начали расспрашивать, почему активист не отбывает домашний арест в Одессе, хотели поговорить с глазу на глаз, а когда услышали об адвокате, то просто ушли.
О позднем разговоре с мужчинами, которые представились работниками киевской полиции, сам Сергей Стерненко рассказал в своем фейсбуке.
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Спросили, почему я не отбываю домашний арест в Одессе. Я доступно объяснил и даже рассказал им, что написано в постановлении по контролю за выполнением домашнего ареста. В частности, что в киевской полиции нет полномочий осуществлять проверки,
– подчеркнул активист.
Взамен мужчины спросили, почему Стерненко не ходатайствовал об "изменении органа полиции". В ответ он объяснил, что это не его проблема.
"Захотели поговорить с глазу на глаз. Я сказал, что сейчас позвоню адвокатам, и мы обязательно пообщаемся. Мужчины промолчали и ушли", – подчеркнул Сергей Стерненко.
Он отметил, что в полиции тяжелая работа – нужно приходить исключительно ночью и не давать спать. Он даже предположил, что правоохранители будут рапортовать, будто он не выполнил условий ареста.
К слову, в прошлый раз к активисту полиция тоже приходила ночью. Тогда это были люди, которые представились работниками полиции Одессы. Они якобы приехали в Киев, чтобы разъяснить условия меры пресечения.
В тот раз все закончилось таким же образом, как и сейчас. Когда копы услышали о приезде адвоката, просто сбежали.
Дело Сергея Стерненко: коротко
- Активиста Сергея Стерненко пытались трижды убить в 2018 году. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- О подозрении снова зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой в 2020 году. Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня. До этого времени говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападающего и нанесу ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. Уже 16 июня суд изменил адрес пресечения из воинской части в Одессе на Киев.
- В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.