Активист Сергей Стерненко рассказал, что поздно вечером 22 июня к нему снова приходили мужчины, которые представились работниками полиции. Они начали расспрашивать, почему активист не отбывает домашний арест в Одессе, хотели поговорить с глазу на глаз, а когда услышали об адвокате, то просто ушли.

О позднем разговоре с мужчинами, которые представились работниками киевской полиции, сам Сергей Стерненко рассказал в своем фейсбуке.

К слову "Беркутовец" с Евромайдана с ранением в задницу: кто бил активистов во время суда над Стерненко

Спросили, почему я не отбываю домашний арест в Одессе. Я доступно объяснил и даже рассказал им, что написано в постановлении по контролю за выполнением домашнего ареста. В частности, что в киевской полиции нет полномочий осуществлять проверки,

– подчеркнул активист.

Взамен мужчины спросили, почему Стерненко не ходатайствовал об "изменении органа полиции". В ответ он объяснил, что это не его проблема.

"Захотели поговорить с глазу на глаз. Я сказал, что сейчас позвоню адвокатам, и мы обязательно пообщаемся. Мужчины промолчали и ушли", – подчеркнул Сергей Стерненко.

Он отметил, что в полиции тяжелая работа – нужно приходить исключительно ночью и не давать спать. Он даже предположил, что правоохранители будут рапортовать, будто он не выполнил условий ареста.

К слову, в прошлый раз к активисту полиция тоже приходила ночью. Тогда это были люди, которые представились работниками полиции Одессы. Они якобы приехали в Киев, чтобы разъяснить условия меры пресечения.

В тот раз все закончилось таким же образом, как и сейчас. Когда копы услышали о приезде адвоката, просто сбежали.

Дело Сергея Стерненко: коротко