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      К больному политзаключенному Грибу не допустили украинского консула: реакция МИД

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      Павел Гриб
      Павел Гриб / Радио Свобода

      Отечественное МИД расценивает как грубое нарушение международных обязательств то, что российская сторона отказалась предоставить доступ украинскому консулу к политзаключенному Павлу Грибу.

      24 канал сообщал, что состояние украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба значительно ухудшилось. Так, пленник нуждается в срочной операции на сердце. Во время нескольких судебных заседаний Грибу неоднократно становилось плохо, ему вызвали "скорую".

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      29 января украинский МИД получил отказ от РФ в предоставлении доступа консулу к Павлу Грибу.

      Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное состояние здоровья Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к нему, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении,
      – отмечают в ведомстве.

      После сообщения украинской омбудсвумен о крайне критическом состоянии Гриба о проблемах с его здоровьем высказался отец пленника.

      Он сказал, что у парня, который является инвалидом от рождения, появились несколько новых заболеваний за решеткой. Так, говорится о начальной стадии цирроза печени и подозрении на болезнь Альцгеймера.

      Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

      В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларуси вроде благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ ГРИБ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Украина – Россия Новости Украины МИД Украины Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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