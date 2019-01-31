К больному политзаключенному Грибу не допустили украинского консула: реакция МИД

Отечественное МИД расценивает как грубое нарушение международных обязательств то, что российская сторона отказалась предоставить доступ украинскому консулу к политзаключенному Павлу Грибу.

24 канал сообщал, что состояние украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба значительно ухудшилось. Так, пленник нуждается в срочной операции на сердце. Во время нескольких судебных заседаний Грибу неоднократно становилось плохо, ему вызвали "скорую".

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29 января украинский МИД получил отказ от РФ в предоставлении доступа консулу к Павлу Грибу.

Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное состояние здоровья Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к нему, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении,

– отмечают в ведомстве.

После сообщения украинской омбудсвумен о крайне критическом состоянии Гриба о проблемах с его здоровьем высказался отец пленника.

Он сказал, что у парня, который является инвалидом от рождения, появились несколько новых заболеваний за решеткой. Так, говорится о начальной стадии цирроза печени и подозрении на болезнь Альцгеймера.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларуси вроде благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.