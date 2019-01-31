До хворого політв’язня Гриба не допустили українського консула: реакція МЗС

Вітчизняне МЗС розцінює як грубе порушення міжнародних зобов’язань те, що російська сторона відмовилась надати доступ українському консулу до політв’язня Павла Гриба.

24 канал повідомляв, що стан українського політв’язня у РФ Павла Гриба значно погіршився. Так, бранець потребує термінової операції на серці. Під час декількох судових засідань Грибу неодноразово ставало погано, йому викликали "швидку".

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29 січня українське МЗС отримало відмову від РФ у наданні доступу консулу до Павла Гриба.

Вважаємо такі дії російської сторони свідомим наміром приховати дійсний стан здоров’я Гриба та вимагаємо негайного допуску консульських посадових осіб України до нього, а також термінового проведення комплексного медичного обстеження українця в спеціалізованому медичному закладі,

– зазначають у відомстві.

Після повідомлення української омбудсвумен про надкритичний стан Гриба про проблеми із його здоров’ям висловився також батько бранця.

Він сказав, що у хлопця, який є інвалідом від народження, з’явилось декілька нових захворювань за гратами. Так, мовиться про початкову стадію цирозу печінки та підозру на хворобу Альцгеймера.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.