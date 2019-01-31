10:30
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      До хворого політв’язня Гриба не допустили українського консула: реакція МЗС

      151 Читать новость на русском
      Павло Гриб
      Павло Гриб / Радіо Свобода

      Вітчизняне МЗС розцінює як грубе порушення міжнародних зобов’язань те, що російська сторона відмовилась надати доступ українському консулу до політв’язня Павла Гриба.

      24 канал повідомляв, що стан українського політв’язня у РФ Павла Гриба значно погіршився. Так, бранець потребує термінової операції на серці. Під час декількох судових засідань Грибу неодноразово ставало погано, йому викликали "швидку".

      Читайте також: Від Росії нуль реакції, – РФ категорично відмовилася обміняти росіян на українських політв'язнів

      29 січня українське МЗС отримало відмову від РФ у наданні доступу консулу до Павла Гриба.

      Вважаємо такі дії російської сторони свідомим наміром приховати дійсний стан здоров’я Гриба та вимагаємо негайного допуску консульських посадових осіб України до нього, а також термінового проведення комплексного медичного обстеження українця в спеціалізованому медичному закладі,
      – зазначають у відомстві.

      Після повідомлення української омбудсвумен про надкритичний стан Гриба про проблеми із його здоров’ям висловився також батько бранця.

      Він сказав, що у хлопця, який є інвалідом від народження, з’явилось декілька нових захворювань за гратами. Так, мовиться про початкову стадію цирозу печінки та підозру на хворобу Альцгеймера.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

      Політв'язень Гриб у полоні РФ: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Заручники МЗС України Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Готовий до критики", – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
      сьогодні , 10:01 "Готовий до критики", – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
      940
      "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      сьогодні , 08:45 "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      Повернись живим 1088
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сьогодні , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 1078
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 січня , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 1115
      Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      30 січня , 21:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 1078
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      13 листопада 2018 , 23:00
      В історичному центрі Львова власник АЗС збудує сучасний готель: як він виглядатиме
       21 грудня 2018 , 14:20
      Глєб – про відхід Мілевського з Динамо Брест: Не можна чіпати курку, яка несе золоті яйця
       25 серпня 2018 , 12:42
      Роналду міг перейти в Наполі
       2 січня , 20:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук