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      К чему может привести дефицит сна у детей

      59 Читати новину українською
      К чему может привести дефицит сна у детей
      К чему может привести дефицит сна у детей / childrens.com

      Американские исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что недостаток сна у детей способствует выработке нездоровых привычек в питании, ожирению и сидячему образу жизни.

      Об этом пишет MedicalXpress.

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      В исследовании приняли участие 177 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет.

      Ученые изучили привычки участников эксперимента в питании, уровень физической активности и сопоставили это с продолжительностью их сна.

      via GIPHY

      Анализ данных об участниках эксперимента показал, что примерно 40% уделяли сну меньше времени, чем нужно.
      При этом дети отказывались от завтраков, употребляли фастфуд, сладости и отказывались от полезных продуктов.

      Кроме того, дети с дефицитом сна реже проявляли физическую активность, из-за чего у них формировалась привычка к сидячему образу жизни.

      Все это в итоге приводило к набору лишнего веса.

      Дефіцит сну у дітей може призвести до набору зайвої ваги
      Дефицит сна у детей может привести к набору лишнего веса

      Вывод ученых: недостаточное количество сна приводит к появлению нездоровых привычек.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Ожирение Дети
      Источник: 24 Канал
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