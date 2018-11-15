К чему может привести дефицит сна у детей

Американские исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что недостаток сна у детей способствует выработке нездоровых привычек в питании, ожирению и сидячему образу жизни.

Об этом пишет MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 177 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Ученые изучили привычки участников эксперимента в питании, уровень физической активности и сопоставили это с продолжительностью их сна.

Анализ данных об участниках эксперимента показал, что примерно 40% уделяли сну меньше времени, чем нужно.

При этом дети отказывались от завтраков, употребляли фастфуд, сладости и отказывались от полезных продуктов.

Кроме того, дети с дефицитом сна реже проявляли физическую активность, из-за чего у них формировалась привычка к сидячему образу жизни.

Все это в итоге приводило к набору лишнего веса.



Дефицит сна у детей может привести к набору лишнего веса

Вывод ученых: недостаточное количество сна приводит к появлению нездоровых привычек.

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