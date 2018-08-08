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К международному дню кота: самые известные любимцы в кино

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Самые известные коты из фильмов
Самые известные коты из фильмов / 24 Канал

Все настолько обожают этих пушистых созданий, что даже выделили их отдельный день в году, когда их можно заобнимать до смерти. И на это будут совершенно законные основания, поскольку именно 8 августа ежегодно празднуют Международный день кота!

В этот без сомнения праздничный день, LifeStyle 24 решил напомнить вам тех котиков, которые стали украшением легендарных фильмов и мультиков.

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Салем ("Сабрина юная ведьма")

Так, начнем с детства. Все помнят этого ироничного кота, который очень помогал юной ведьме Сабрине. Однако на самом деле это колдун, которого поместили в тело животного за то, что он попытался захватить мир. Наивный!

Лучшие моменты с котом Салемом – смотрите видео:

Гарфилд

Еще один невероятно милый персонаж из детства. И это толстый, ленивый кот, который только то и делает, что ест и издевается над своим хозяином. То есть живет жизнью обычного кота.

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Смешной момент из фильма "Гарфилд" – смотрите видео:

Кот Саймона

Вся сеть без ума от этого кота и вы, уверены, тоже. Саймон – это голодный домашний кот, который готов пойти на все, чтобы его накормили.

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Кот Саймона, 1 серия – смотрите видео:

Мистер Бигглсворт ("Остин Пауэр")

Этого харизматичный кот Доктора Зло помнят все. А еще лучше помнят эту фразу: "Когда доктор Зло сердится, то мистер Бигглсвор расстраивается. А когда Бигглсвор расстраивается – люди УМИРАЮТ".

Фрагмент из фильма "Остин Пауэр" – смотрите видео:

Grumpy Cat

Этот кот сначала проснулся звездой интернета, став одним из самых популярных мемов. А затем сыграл главную роль в фильме. Одним словом: любимец публики.

Фрагмент из фильма "Grumpy Cat" – смотрите видео:

Криволапик (Гарри Поттер)

В книге "Гарри Поттер и узник Азкабана" Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Ґрейнджер увидели большого рыжего кота в магазине "Волшебный зверинец" в Косом переулке, куда пришли для того, чтобы Рон показал специалисту свою старую крысу – Скеберса. Кот прыгнул на Рона, что возмутило парня. Однако животное очень понравилось Гермионе, поэтому она его и приобрела.

Что примечательно, этот кот был низлом (умное котоподобное существо).


Кот Криволапик

Теги: LifeStyle мир животных
Источник: 24 Канал
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