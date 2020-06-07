Правительство увеличило зарплату Кличко и другим чиновникам местной власти: кому и на сколько
Кабинет Министров Украины изменил постановление еще 2006 года о должностных окладах чиновников городского и областного самоуправления. В частности, вырастут должностные оклады мэра Киева, председателей областных советов, районных советов, сельских голов и тому подобное.
Кабмин изменил правительственное постановление от 9 марта 2006 года. Соответствующее решение приняли еще 3 июня, постановление и новая схема должностных окладов опубликованы на "Правительственном портале".
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Согласно изменениям, должностные оклады чиновников выросли. В то же время правительство рекомендовало местным властям выполнять это постановление "в рамках фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов".
Самое интересное из повышенных окладов чиновников: кому и на сколько
- Должностной оклад мэра Киева и председателя КГГА выросл с 17 тысяч 760 до 19 тысяч 360 гривен.
- Такое же увеличение касается председателей областных советов.
- Первый заместитель и секретарь Киевсовета – с 15,54 тысячи до 16,94 тысячи, у других заместителей – с 13,88 до 15,16 тысячи.
- Специалисты аппарата тоже будут получать больше: раньше был оклад в 3,8 тысячи гривен, теперь будет 4,5 тысячи.
- Оклады председателей районных советов выросли с 14,27 тысячи до 15,52 тысячи.
Возросли также оклады местных, сельских и поселковых голов, директоров департаментов в местных органах власти и других чиновников.
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Полный список обновленных должностных окладов чиновников: смотрите документ