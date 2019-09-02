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      Кадетский корпус в Харькове впервые пополнился набором из девушек: яркие фото

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      Девушки-кадеты в Харьковской гимназии
      Девушки-кадеты в Харьковской гимназии / Фото из соцсетей

      Впервые в истории в Харьковскую государственную гимназию-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" вступили девушки. Их немного – всего 35, но уже с сентября они будут учиться вместе с другими 225 новичками.

      Об этом говорится на Фейсбук-странице Армия. Inform.

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      "В мае – июле к нам пришло около полуторы тысячи школьников, желающих носить погоны кадетов. Мы проверили их аттестаты, пересмотрели медкнижки и приняли зачеты по физической подготовке. Так мы отобрали лучших из лучших по всем показателям юношей и девушек", – рассказал заместитель начальника кадетского корпуса по методической работе полковник Алексей Магилин.

      кадети
      Впервые в истории кадетского корпуса в Харькове – набор из девушек/ фото из соцсетей

      За организацию обучения кадетов-девушек будет отвечать опытный офицер кадетского корпуса – майор Алина Крокун-Баранова.

      По ее словам, новобранцы-девушки довольно быстро адаптировались к новому ритму жизни, научились носить и уважать военную форму, а также уже успели подружиться.

      Мотивация хорошо учиться среди красавиц в погонах очень высокая. Ведь около 90% из них – из семей военнослужащих или правоохранителей. Поэтому морально к армейским трудностям они уже подготовлены,
      – сообщила Крокун-Баранова.

      По ее словам, по окончании кадетского корпуса почти все планируют учиться дальше в высших военно-учебных заведениях.

      кадети
      кадетиНовобранцы кадетского корпуса в Харькове/ фото из соцсетей

      "У меня отец военный пенсионер. Старший брат тоже служит в Вооруженных Силах Украины и сейчас находится в боевой командировке на Донбассе. Сколько себя помню, всегда мечтала быть офицером и любила примерять фуражку отца. Знаю от родственников, что носить погоны очень тяжелая, но почетная работа", – рассказала новая воспитанница кадетского корпуса Екатерина Прилипко.

      Интересно! Нынешние новички являются жителями 19 областей Украины. Около 20 ребят приехали в Харьков с временно оккупированных территорий на Донбассе, потому что не видят там перспективы для себя. 250 новобранцев будут учиться в подразделениях 7-11 классов. А вот все 35 девушек были отобраны в 9 – 10 классы.

      Что известно о Кадетском корпусе в Харькове?Учебное заведение расположено в зданиях бывшего танкового училища.

      Его соответствующим указом президента создали в ноябре 2013 года. В кадетском корпусе учатся юноши, а отныне и девушки, 7, 8, 9, 10 и 11 классов.

      "Вместе с созданием Кадетского корпуса Харьковщина возобновила традиции военно-патриотического воспитания молодежи, потерянных еще в далеком 1947 году вследствие перемещения Харьковского военного суворовского училища, которое было размещено в городе Чугуев, в город Киев", – говорят в учебном заведении.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Образование Новости Харькова
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