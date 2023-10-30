Других приоритетов нет, – Садовый рассказал, как Львов поддерживает ВСУ и готовится к зиме

В Украине идет полномасштабная война, а потому прежде всего средства направляют на помощь нашим защитникам. В частности, горожане Львова активно оснащают украинское войско.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, каким образом власть распоряжается средствами для военных. По его словам, есть две опции.

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Первая опция – закупка военного оборудования, проходя все тендерные процедуры и очень часто имея дело с бизнесом.

Мне приятно, что сегодня мы покупаем много продукции украинского производства – дроны, антидроновые системы, разное медицинское оборудование,

– отметил Садовый.

Вторая опция – это прямое перечисление средств для воинских частей. Таким способом уже пересчитано 400 миллионов гривен. Кроме того, в бюджете города на этот год будет ориентировочно два миллиарда гривен на разные помощи и поддержку Вооруженных сил.

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"Это наша жесткая принципиальная позиция. Мы ее неоднократно высказывали, потому что сегодня других приоритетов нет", – подчеркнул Садовый.

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Садовый отметил, что городские власти отвечают только за тепло, а энергетика – это ответственность государства.

Если говорить о тепле, то у всех наших коммунальных учреждений есть тройная система. То есть, есть стационарное тепло (соответствующие котлы), дизели, которые можно сразу подсоединить, а также альтернатива, если те выйдут из строя,

– объяснил городской голова.

Кроме того, сверх полторы тысячи жилых домов имеют в укрытиях печки с запасами дров.

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