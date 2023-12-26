Достаточно одного удара: Жданов сказал, какое оружие поможет уничтожить логистику россиян

Украинские военные систематически нарушают логистическое обеспечение российских оккупантов. Если окончательно уничтожить Крымский мост, враг потеряет возможность вести боевые действия.

Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, каким оружием можно это сделать. Речь идет о ракетах ATACMS с дальностью на 300 километров.

К теме ATACMS слишком легки: каково идеальное оружие для уничтожения Крымского моста

"Мы можем полностью прекратить поставку любых видов обеспечения для российской оккупационной армии по периметру нашей границы", – констатировал Жданов.

Россияне разрабатывают новые логистические пути

Главным предостережением партнеров остаются удары их оружием по территории России. Однако Крым – это украинская территория, хоть и оккупированная.

Враг не может в полной мере использовать Крымский мост, который получил несколько ударов. Поэтому оккупанты пытаются построить железную дорогу вдоль Азовского побережья через Донецкую и Запорожские области.

Однако и этот вопрос можно решить с помощью ATACMS.

Любое строительство имеет свою ахиллесову пяту. Там есть река Кальмиус, и они пытаются построить через нее мост. При наличии ракеты ATACMS этот мост снесут одним ракетным ударом,

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, Украина может получить ATACMS на 300 километров вместе с основной партией авиации в конце января – начале февраля.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

ATACMS для Украины: что известно сейчас