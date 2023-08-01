Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

В сети показали, как россияне отчаянно пытаются починить Крымский мост после атак Украины. На спутниковых кадрах заметно, что враги таки стащили на мост свою технику.

Новые кадры со спутника показал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк. Следует добавить, что источники 24 Канала сразу после разрушений уверяли, что врагам удастся восстановить мост не раньше, чем за 1 – 2 года.

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Что видно на новых спутниковых снимках

Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива,

– заявил Брэди Африк.



Как россияне ремонтируют Крымский мост

Следует отметить, что фото со спутника датировано 30 июля 2023 года. На нем видно, что мост еще далек от отремонтированного состояния. Разрушенный пролет моста так и выглядит не восстановленным.

Хотя в России поначалу заявляли, что якобы отремонтируют мост уже к 1 июля 2023 года. Но после второй атаки на мост 17 июля заявили, что, мол, не успевают со сроками. Теперь Кремль обязался поремонтировать мост якобы до 31 декабря 2023 года.

Атака по Крымскому мосту: коротко