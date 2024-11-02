Война может закончиться при одном условии: разговор с подполковником США в отставке

Война России с Украиной может завершиться быстро, однако при одном условии – если Россия утратит волю к борьбе. Стоит понимать, что ресурсов у агрессора очень много. Более того, у него и много союзников.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал подполковник армии США в отставке Джон Нагл, аргументировав это тем, что Украина уже сейчас воюет не только с Россией. Читайте далее в материале разговор с подполковником о войсках КНДР, помощи Украине от США и прогнозе относительно завершения войны.

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Войска КНДР на стороне России

Северокорейских пилотов отправили в Россию, чтобы они летали на военных самолетах в Украине и воевали против украинской армии. Также, по данным Reuters, 10 тысяч северокорейских военнослужащих будут в России до начала зимнего сезона. Кроме того, в Россию уже перебросили 3 000 военных. Насколько значимым является это событие для исхода этой войны в Украине?

Я думаю, что это очень важный сигнал о том, что Россия пытается найти силы, с которыми она может продолжать свою несправедливую и незаконную агрессию против Украины. В течение нескольких лет мы знали, что Северная Корея направляет боеприпасы, в частности артиллерийские боеприпасы и оружие, в Россию, чтобы помочь им в их несправедливой борьбе.

Сейчас Россия изо всех сил пытается укомплектовать свои линии фронта и полагается на северокорейские войска для этого.

Поэтому я думаю, что важнейшим признаком здесь является признак слабости и отчаяния России, ведь она вынуждена прибегнуть к привлечению войск Северной Кореи.

Я думаю, что это также открывает перспективу того, что Южная Корея непосредственно присоединится к помощи Украине, чтобы можно было защитить себя в результате этого шага России и Северной Кореи.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что Россия на уровне разведок подтвердила крупным странам вовлеченность КНДР в войну.

Повлияет ли КНДР на войну

С военной точки зрения, как можно оценить возможную эффективность северокорейских солдат в Украине, ведь они не участвовали ни в одном конфликте со времен Корейской войны? Что вы думаете по этому поводу?

Я думаю, что войска Северной Кореи вряд ли окажут значительное влияние на ход войны. Я думаю, что они страдают от недоедания. Их страна чрезвычайно бедна и даже не в состоянии прокормить свою армию. Я также думаю, что отсутствие у них боевого опыта повредит их эффективности на поле боя.

Я не удивлюсь, если Россия использует их для волн атак живой силой. Это характерно для россиян, ведь последние несколько месяцев они тратят человеческие ресурсы в бесконечных штурмах.

Россия теряет своих людей в попытках найти возможности любым способом захватить как можно больше украинской территории до конца боевого сезона.

КНДР изолирует семьи военных

Также есть признаки того, что власти Северной Кореи изолируют семьи военных, которых перебросили в Россию. Их изолируют, чтобы предотвратить распространение любых слухов об участии Северной Кореи в войне. Означает ли это, что северокорейский режим готовится к потерям в Украине?

Я уверен, что да. По моему мнению, нет никаких сомнений в том, что войска Северной Кореи будут использованы. Россия не пошла бы на этот рискованный шаг, демонстрируя свою слабость, неспособность обеспечить российские войска для продолжения несправедливой войны, если бы она не планировала использовать эти войска в волнах атак живой силой.

Они, как я предполагаю, приведут к большим потерям.

Россия попытается помочь Северной Корее скрыть масштабы своих потерь так же, как она это делала у себя в стране. В США считают, что потери России составляют более 100 тысяч погибших россиян. Более 500 тысяч россиян были ранены в этой несправедливой и ужасной войне.

Решат ли проблемы Путина

Верите ли вы, что северокорейские солдаты могут решать проблемы Владимира Путина в этом конфликте?

Я думаю, что проблемы у Владимира Путина будут оставаться до тех пор, пока есть две вещи.

Первое – пока украинцы остаются решительными в борьбе за свою свободу.

– пока украинцы остаются решительными в борьбе за свою свободу. Второе – пока США, как лидер свободного мира, продолжают поддерживать Украину в ее справедливых усилиях победить эту агрессию, сохранить международный порядок, основанный на правилах, и бороться за свободу.

Я думаю, что даже десятки тысяч северокорейских военных не изменят ход войны, пока будут существовать два фактора. Пока украинцы продолжают быть готовыми бороться за свободу, и пока США возглавляют свободный мир в помощи Украине в этих усилиях.

Путин противоречит себе

Похоже, что Северная Корея не страдает от дефицита человеческих ресурсов. По последним данным, они мобилизовали 1,5 миллиона военных срочников. Ожидаете ли вы, что Северная Корея выделит еще больше солдат для незаконных военных усилий России в Украине?

Я думаю, что это, безусловно, то, о чем мы должны беспокоиться. Вы правы в том, что Северной Корее не хватает почти всего. Единственное, чего у нее много, это людей в форме. И она, безусловно, имеет возможность отправить десятки или сотни тысяч военных воевать за Россию в этой войне.

Министр обороны США Ллойд Остин недавно был в Украине. Он объявил, что Америка имеет доказательства того, что северокорейские войска собираются воевать за Россию.

Чего мы еще не видели, так это реакции США и Запада на это. Путину будет труднее привести аргументы, которые он уже некоторое время приводит неправильно, неправдиво.

Он утверждал, что борется со всем НАТО. Этот шаг по введению северокорейских войск на поле боя доказывает, что Украина сама может победить Россию.

Путину придется опираться на то, что мы называем здесь, в Соединенных Штатах Америки, "осью зла", то есть союз России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Эти страны вместе борются против международного порядка, основанного на правилах. Сейчас линия фронта этой борьбы проходит в Украине и на Курском направлении внутри России.

Такие люди, как я, задаются вопросом, не предвещает ли этот альянс между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном новую мировую войну. Я очень боюсь, что это так, и это одна из причин, почему я считаю таким важным, что Украина продолжает твердо стоять в своей борьбе.

Я верю, если Россия выделит десятки тысяч северокорейских военных на войну, то это приведет к западным и американским контрмерам, которые еще больше помогут Украине в ее борьбе.

Нейтральная реакция Запада

Почему мы не увидели никакой серьезной реакции со стороны Запада? Ведутся ли внутренние дискуссии относительно мер, которые могут быть подготовлены в ответ на развертывание сил Северной Кореи в Украине? Считаете ли вы, что может быть определенное политическое влияние на этот процесс принятия решений? Я имею в виду президентские выборы в США. С чем связано такое промедление с реагированием на такую эскалацию в сотрудничестве между Северной Кореей и Россией?

Это очень хороший вопрос. И это подходящее время для меня напомнить этой аудитории, что я выступаю не от имени военного США или Министерства обороны, а только от своего имени.

Я внимательно слежу за этой войной, чтобы изучить уроки, которые были бы полезными для Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а также потому, что я считаю, что исход этой войны имеет большое значение для всей международной системы.

Министр обороны Ллойд Остин появился с заявлением в прессе. Он обнародовал официальное сообщение впервые о том, что Северная Корея отправляет войска в Россию.

У нас еще нет доказательств, по крайней мере я еще не видел доказательств, что эти войска находились на поле боя в Украине. Поэтому я думаю, что со временем вы увидите большую реакцию, когда эта информация будет распространена американскими аналитиками, такими как я.

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Началась ли Третья мировая война

Северная Корея, очевидно, привлекает наземные войска к этой борьбе. Означает ли это то, что уже началась Третья мировая война?

Аналитики вроде Джорджа Уила неоднократно намекали в американских газетах, что Третья мировая война уже началась. Я думаю, что эта идея только начинает проникать в мое сообщество. Через сообщество специалистов по национальной безопасности, она еще не дошла до широкой американской общественности.

Если бы американская общественность полностью осознала серьезность ситуации, что означает привлечение северокорейских войск в контексте этого широкого фронта столкновений, который борется не только против Украины, но и против всей международной системы, то это вызвало бы значительное беспокойство среди общественности.

Я считаю, что это бы усилило значительную решимость США продолжать поддерживать Украину в ее справедливой борьбе против России, а теперь и против Северной Кореи.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Третья мировая война начнется, если согласиться на условия, мол, "отдайте территории и после наступит мир в Восточной Европе". Читайте полное интервью здесь.

Нерешительность США

Какие ответные меры на такую эскалацию могут быть на столе в Белом доме до или после президентских выборов в США?

Это очень хороший вопрос. Белый дом Байдена был непоколебим в своей поддержке Украины. Но Белый дом не решается предоставить Украине возможности, которые, по его мнению, могут пересечь "красные линии" Владимира Путина.

Важно помнить, когда вы, мои друзья в Украине, пытаетесь понять американские решения, то надо знать, что в США считают, что Путин не совсем рациональный, но он контролирует крупнейший в мире ядерный арсенал.

Поэтому президент Байден, по моему мнению, справедливо обеспокоен тем, чтобы не дать Путину ни одного повода для эскалации этой войны, которая непосредственно привлечет НАТО и США.

Байден отвечает за безопасность американского народа, и лишь во вторую очередь за свободу таких стран, как Украина.

Поэтому он колеблется отправлять танки, ракеты, кассетные боеприпасы, отправлять F-16 в Украину, опасаясь, что это "красные линии" для Владимира Путина, которые могут заставить его эскалировать войну против США.

Я думаю, что США были вовлечены в процесс обеспокоенности и обучения, чтобы попытаться понять, во что верит Владимир Путин, какие его реальные "красные линии", что он будет делать, как будет действовать дальше.

Я поддерживаю и я надеюсь, что администрация Байдена вскоре поддержит предоставление Украине права использовать западные ракеты для ударов по территории России.

Я думаю, что внутри администрации Байдена идут дебаты по этому поводу. Сообщение о том, что я видел в прессе, свидетельствует о том, что госсекретарь Тони Блинкен поддерживает этот шаг, а министр обороны Ллойд Остин больше колеблется.

Мое убеждение и моя надежда заключаются в том, что я не думаю, что вы увидите значительное движение перед президентскими выборами в США, но я не удивлюсь, если администрация Байдена предоставит эти полномочия относительно ударов после 5 ноября.

Я думаю, что это поможет Украине бросить вызов на выборы российским логистическим линиям, повредить российскую артиллерию и склады боеприпасов, а также оказать дальнейшее давление на Россию, чтобы она закончила эту войну.

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Будет ли новая администрация Белого дома помогать Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может победить даже без разрешения США на использование ракет большой дальности для ударов вглубь России. Прав ли он?

Я не уверен. Министр Остин, которого я знаю более 40 лет, когда он еще был курсантом Вест-Пойнта (Военная академия США – 24 Канал). Он имеет доступ к гораздо лучшей разведывательной информации, чем я.

При этом Украина сейчас воюет не только с Россией, но и, видимо, с Северной Кореей.

У России гораздо большие ресурсы. Поэтому украинские усилия не могут даже при поддержке Запада уничтожить способность России воевать.

Она слишком большая. У нее слишком много союзников, таких как Северная Корея, Китай, которые имеют много оружия – не обязательно хорошего. Также Северная Корея имеет много солдат, если Путин решит обратиться к ней, чтобы получить их. Поэтому эта война может закончиться при единственном условии – если Россия потеряет волю к борьбе.

Поэтому я искренне надеюсь, что президентские выборы в США приведут к тому, что команда будет такой же преданной победе над Россией, как и администрация Байдена. И одновременно еще более готова к действиям, учитывая то, что мы узнали о Путине и его предполагаемых "красных линиях". А также о его готовности использовать другие силы из "оси зла" в своей борьбе.

Поэтому следующая администрация будет больше готова позволить использование западных возможностей даже на территории России. Я не думаю, что эти возможности будут решающими против России. Однако считаю, что сила воли, которую они демонстрируют, что Запад будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, может подорвать волю России продолжать войну.

Вероятность Корейской войны на территории Украины

Также правительство Южной Кореи может предоставить Украине летальное оружие, если северокорейские солдаты не будут выведены с российской территории, сообщает Newsweek. Также были сообщения о том, что Южная Корея может предоставить Украине разведывательные данные и развернуть войска на территории Украины, чтобы помочь украинской армии лучше понимать войска Северной Кореи. Может ли это означать, что возможна еще одна Корейская война, но на территории Украины?

Все это очень новое, и еще слишком рано говорить, что будет делать Республика Корея. Эти дискуссии, я уверен, сейчас идут внутри Белого дома.

Южная Корея до сих пор не желала предоставлять Украине оружие, она предоставляла только нелетальные ресурсы.

Если сообщения о северокорейских войсках на поле боя будут правдивыми, то это, безусловно, заставило бы Южную Корею предоставить Украине летальное оружие.

Думаю, будет преувеличением представить, что южнокорейские войска вступают в битву, чтобы помочь защитить Украину. Это слишком большой шаг, и это было бы рискованно.

Сеул опасается, что будет существовать риск, что Пхеньян потом ответит на территории Южной Кореи. Это риск, на который Сеул, вероятно, не готов идти.

Однако, считаю, что для Украины уж слишком ожидать, что к тому времени, когда весной начнется сезон боевых действий, на украинском поле боя появится южнокорейское оружие.

Как бывший танкист армии США, могу сказать, что южнокорейские артиллерийские снаряды, танки – это очень крупнокалиберные системы вооружения. Южная Корея имеет возможность производить многие из них в кратчайшие сроки.

Соседи Украины – поляки – только что приобрели около 400 танков К-2. Я мог бы увидеть такое же количество этих танков в течение следующего года из Южной Кореи. Эти танки значительно превосходят в классе все, что Северная Корея или россияне могут выставить на поле боя на этом этапе.

Россия может предоставить КНДР запрещенные вещи

Что, по вашему мнению, может получить Северная Корея в обмен на ведение войск в Россию? И что Россия может дать Северной Корее за это обязательство?

Это вызывает глубокое беспокойство у Соединенных Штатов. Итак, мы уже знаем, что Северная Корея получает выгоду от российской нефти, что Россия помогает поддерживать экономику Северной Кореи, как и Китай.

Но настоящее беспокойство, которое меняет правила игры сейчас в Соединенных Штатах, заключается в том, что Россия может быть готова предоставить Северной Корее технологии баллистических ракет и ядерного оружия.

Они бы позволили Северной Корее нанести удар по США межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

Сейчас известно, что Северная Корея произвела ядерное оружие и имеет небольшой его запас: по разным оценкам – от нескольких десятков, но менее 100 единиц.

Однако Северная Корея не очень успешна в своих технологиях баллистических ракет. Поэтому большое беспокойство у Соединенных Штатах вызывает то, что Россия, возможно, предоставляет Северной Корее некоторые из технологий баллистических ракет, которые абсолютно изменят баланс сдерживания и баланс сил в Тихом океане.

Это чрезвычайно тревожный момент для Соединенных Штатов.

Что именно США могут сделать, чтобы предотвратить сотрудничество между Северной Кореей и Россией?

Санкции против России оказались неравномерно эффективными. Россияне все еще могут продавать нефть, хотя и по сниженным ценам. Но, похоже, они все еще получают достаточно средств от продажи нефти, чтобы иметь возможность поддерживать свои военные усилия. Россия резко увеличивает долю национального производства, которая направляется на национальную безопасность.

Северная Корея уже является одной из самых подсанкционных и наиболее изолированных стран в мире. Трудно представить, что режим санкций против нее будет еще больше усилен.

Можно предположить пути, которые бы позволили усилить санкции против России. Происходит утечка информации, что через ряд стран бывшего Восточного блока, в некоторых случаях через Европу, перегружаются в Россию товары, которые затем применяются на поле боя.

Поэтому эта эскалация, если она будет разворачиваться так, как я ожидаю, произойдет с десятками тысяч северокорейских военнослужащих на поле боя.

Это изменит войну между Россией и Украиной на противостояние между Украиной и "осью зла".

Поэтому, ожидая принятия решений в Вашингтоне и европейских столицах, есть вероятность, что будет резко усилена серьезность, с которой Запад подходит к этой борьбе.

Идет ли уже Третья мировая война

Ранее вы упоминали о возможности Третьей мировой войны. Чувствуете ли вы, что она уже началась?

Так считают многие люди, чье мнение я уважаю. Джордж Уилл – один из таких, а также председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Майкл Маккол.

Республиканский глава внешнеполитического ведомства сказал, что существует вероятность, что Третья мировая война между Западом и союзом, который он называет нечестивым альянсом России, Китая, Северной Кореи и Ирана, является одной из вещей, которые не дают ему спать по ночам.

Другие уважаемые аналитики, такие как Филипп Зеликов недавно опубликовал статью в издании Texas National Security Review.

Джордж Уилл – умный парень, но он просто журналист. Это все равно, что быть просто профессором. Я читаю, что он говорит, но меня это не слишком убеждает.

Но Маккол один из 20 лучших профессионалов в сфере национальной безопасности в правительстве Соединенных Штатов. Он очень детально информирован. А Фил Зеликов – очень серьезный мыслитель в США. Он был исполнительным директором комиссии 11 сентября и главным автором отчета комиссии 9.11. Его мнение я очень уважаю.

Он считает, что вероятность глобальной войны может составлять от 20% до 30% в течение следующих нескольких лет. Я отношусь к этому очень серьезно. Также серьезно отношусь к беспокойству Маккола.

Пару недель назад я был в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарварде. Я был несколько недель назад в Денверском университете. Я говорю именно на эту тему, задаваясь вопросом, действительно ли уже началась Третья мировая война, и что украинцы воюют, пытаясь не допустить эскалации этой войны.

Это одна из моих самых больших проблем в профессиональном плане. Это то, о чем я говорю в военном колледже армии и в других военных колледжах. Я опубликовал статью об этом совместно с профессором Национального университета обороны. И поэтому я думаю, что я всегда считал важным, чтобы Украина достигла успеха в этой борьбе.

Моя вера в важность этой войны растет с каждым днем, поскольку она, похоже, вовлекает все больше воюющих сторон.

Китай и война в Украине

Что Китай думает о таком развертывании войск Северной Кореи в России и Украине?

Это очень хороший вопрос, и я считаю президента Си Цзиньпина непостижимым при лучших обстоятельствах. По моему мнению, неудачи России в победе над Украиной стали отрезвляющим уроком для президента Си.

Если Россия, которая имеет гораздо более опытную в боевых действиях армию, чем Китай, не сможет завоевать страну, с которой она имеет смежную сухопутную границу, насколько труднее будет президенту Си Цзиньпину атаковать Тайвань, который расположен в 100 милях очень неспокойного открытого океана.

В целом президент Си был сдержан из-за провалов России в Украине. Он также сталкивается с очень необычным вызовом, поскольку многие его крупнейшие торговые партнеры выступают против него и его территориальных амбиций в Южно-Китайском море. Он является лидером меркантилистского государства.

Россия является производителем природных ресурсов. Ее хорошо описали как "заправку с ядерным оружием". Совсем другая ситуация с Китаем. Он зависит от денег, которые позволяют удерживать население в относительно счастливом состоянии. Так, 400 миллионов китайцев вышли из бедности за последние десятилетия. Китай зависит от торговли, которая обеспечивает деньги для удержания населения от бунтов, как это произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Поэтому Китай очень осторожно поддерживает Россию в войне с Украиной. У нас нет правдивых сообщений о китайском оружии на поле боя в любом значительном количестве. Также нельзя представить, что Китаю понравится тот факт, что Северная Корея помогает России в этой борьбе.

Вряд ли Китай готов рисковать своим экономическим благополучием и контролем коммунистической партии над Китайской Народной Республикой, чтобы помочь России победить Украину.

Важно! У Зеленского считают, что Китай не может надавить на КНДР относительно участия их войск в войне.

Прогноз относительно завершения войны в Украине

Лидеры США, Германии, Великобритании и Франции согласились, что только ударов вглубь территории России будет недостаточно для обеспечения военного успеха в Украине. Что еще нужно Украине для победы в этой войне?

Больше всего Украине нужна четкая и демонстративная поддержка следующей американской президентской администрации. Должно прозвучать очень четкое заявление, что независимость Украины, как суверенной страны, является жизненно важным национальным интересом Соединенных Штатов. И они будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это повлияет на расчеты Путина.

Я опубликовал аналитическую статью под названием "Каждая война должна закончиться", написанную вместе с коллегой Чейзом Меткалфом, в журнале "Институт современной войны", в которой приводятся некоторые из возможных торговых пространств, которые должны состояться, чтобы эта война закончилась.

Не вижу полного поражения России. Также не вижу, чтобы Украина, которую поддерживает Запад, полностью побеждала. Поэтому, думаю, что должна состояться определенная "торговля", и ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена результатом.

Я предположил, что именно это конечное состояние может включать, и Украине это не понравится, что она откажется от немедленного вступления в НАТО. Но взамен Польша разместит танковую дивизию внутри Украины, а Соединенные Штаты – танковую дивизию внутри Польши.

Это укрепит восточный фланг НАТО, и сделает гораздо труднее для Путина или его преемника возобновление этой войны в будущем.

В то же время борьба Украины за свободу является жизненно важным интересом Соединенных Штатов и всего мира. И победа Украины становится еще важнее, учитывая, что Россия сейчас расширяет войну, включив в нее силы из Северной Кореи.

Надеюсь, что любая президентская администрация, которая будет избрана в ноябре в Соединенных Штатах, сохранит непоколебимую решимость относительно безопасности Украины, обороны НАТО. А также создания и поддержания международного порядка, основанного на правилах, которые способствовали укреплению процветания и свободы во всем мире после окончания Второй мировой войны.