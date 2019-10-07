23:52
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
      Вєсті Кремля
      21:41, сегодня
      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
      Вєсті.UA
      21:16, сегодня
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Как Аблов избавляется от конкурентов на государственных должностях: договорняки в ГБР

      Наши деньги 41 Читати новину українською

      Государственное бюро расследований по теоретическим возможностям является одним из самых мощных следственных органов, который сейчас набирает руководителей региональных подразделений. Кроме этого иногда там региональный руководитель присматривает за несколькими областями. А это значит, что все расследования по чиновникам, а именно этим занимается ГБР, находятся под контролем руководителя.

      В прошлом году в судьи Евгения Аблова появилась мечта: возглавить Государственное бюро расследований в городе Николаеве. И он отправился на конкурс.

      Читайте также: Судьи, которые признали национализацию "Приватбанка" незаконной, соврали в декларациях

      "Работать в суде надо тогда, когда уже за 55, за 60. Вот такое немножко. А сейчас хочется более энергичную работу, где хочется больше усилий приложить и больше пользы принести государству, чем на работе в суде", – заявил заместитель председателя Окружного админсуда Киева Евгений Аблов.

      Опыт у Евгения Аблова действительно очень богат. Он – заместитель председателя легендарного Окружного админсуда Киева. Во время Революции судья Аблов разрешил разогнать Майдан. Потом признал кристально честным тендер на "рюкзаки Авакова". Запретил Ульяне Супрун увольнять ректора университета Богомольца Екатерину Амосову. А совсем недавно стал самым веселым героем прослушки Окружного админсуда, в народе – "Плевок Вовка".

      Прослушка Аблова та Вовка
      Прослушка Аблова и Вовка

      С таким ярким резюме Аблову давно пора искать новую работу. Шансов пройти переаттестацию и остаться судьей у него немного. Возможно, поэтому и родилась его мечта о николаевском ГБР? Совсем неплохая мечта, если подумать. Это же значит расследовать почти все преступления чиновников и правоохранителей в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

      И вот Евгений Аблов решительно шагал к успеху, то есть к этому креслу. До итогового голосования Конкурсной комиссии ГБР еще оставался целый день, а в интернет уже слили список якобы согласованных победителей. Судья Аблов был среди них. Вот она, мечта – рукой подать, но на следующий день – шок.

      Злита інформація
      Слитая информация

      Больше всего голосов получил Денега Олег Петрович, а не Евгений Аблов. "Мне написали коллеги в смс и поздравили меня. Я даже не надеялся. Они говорят: "Загляни, в онлайне идет Комиссия". Я просмотрел и действительно. Честно говоря, еще и результатами голосования, когда все подняли руки, я был очень удивлен", – победитель конкурса на должность директора ТУ ГБР в городе Николаеве Олег Денега.

      Но Евгений Аблов так просто не отказался от мечты. Наоборот – с того дня началась его главная борьба.

      Прослушка Аблова та Вовка
      Запись с прослушки

      Директор ГБР Роман Труба отказался назначать Олега Денегу на должность, которую уже желал себе судья Аблов. Через 5 месяцев после завершения конкурса директор ГБР написал победителю конкурса такое: "Вы не способны по своим личным, деловым и моральным качествам эффективно выполнять служебные обязанности".


      Объяснения относительно отказа назначать Олега Денеги

      Когда до голосования Конкурсной комиссии оставался один день, в Интернете появилась важная информация: Олег Денега наврал в своей декларации.

      И вот что интересно. Эту статью опубликовала "Судебно-юридическая газета". Шеф-редактор этой газеты Святослав Пограничный недавно зашел к Евгению Аблову на день рождения. А вообще давно и рьяно защищает судью в своих текстах.

      Святослав Пограничний
      Святослав Пограничный пришел на день рождения к Евгению Аблову

      То есть в критический момент конкурса сторонники Аблова сообщили, что его конкурент Денега – коррупционер. И это было еще не все. Далее Информацией заинтересовалась общественная организация "Антикоррупционный контроль Украины" и занесла ее в НАБУ. Когда НАБУ отказалось открывать уголовное производство, ГО-шка настаивала и добилась своего через суд. Так Олег Денега стал фигурантом криминала.

      Я так понимаю, что ее главная цель была дискредитировать меня в глазах руководства ГБР. Сделать, оказать мне имидж такой одиозности какой-то. И им это удалось,
      – рассказал Олег Денега.

      НАБУ не нашло в декларациях Олега Денеги состава преступления. Но сегодня Директор ГБР Роман Труба подтверждает: вся эта история, которая началась с публикации в "Судебно-юридической газете", повлияла на его решение отказать победителю конкурса в назначении.

      Я, изучив все документы, пришел к выводу, что данный кандидат не владеет личными и моральными качествами, которые нужны для занятия этой должности. Это были вопросы к заполнению его деклараций. Это были публикации о нем, о занятии должности в органах прокуратуры,
      – заявил Роман Труба.

      Параллельно с этим всем судья Евгений Аблов продолжал борьбу за свою николаевскую мечту и оспорил результаты конкурса в суде.

      Далеко Евгению Аблову идти не пришлось: иск он подал в тот же Окружной админсуд, в котором работает замом председателя. А одновременно с ним в этом же суде результаты Конкурса в ГБР оспорила общественная организация "Антикоррупционный контроль Украины". Да, та самая, которая требовала уголовного производства по декларации конкурента судьи Аблова.

      Читайте также: Сергей Кизь: к каким скандальным делам причастен новый заместитель Генпрокурора

      Здесь организация сделала что-то странное: с разницей в пару дней подала два идентичных иска. От одного потом отказалась. А на заседание по второму иску ни разу не появилась.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Хэллоуин-2019: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня
      74464
      Автор: Даниил Мокрик
      Теги: Новости Украины Судьи Роман Труба Новости Николаева Новости Киева НАБУ Окружной административный суд Киева Государственное бюро расследований Наши деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе
      сегодня , 22:20 Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе
      Емал Набі 279
      Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 468
      Сакральные жертвы Кремля: самые известные жертвы режима Путина
      сегодня , 21:30 Сакральные жертвы Кремля: самые известные жертвы режима Путина
      Світлана Попова 135
      Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
      сегодня , 21:04 Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
      Ірина Полицька 100
      Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      сегодня , 19:00 Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      Інна Жолобович 156
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук