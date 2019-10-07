Как Аблов избавляется от конкурентов на государственных должностях: договорняки в ГБР

Государственное бюро расследований по теоретическим возможностям является одним из самых мощных следственных органов, который сейчас набирает руководителей региональных подразделений. Кроме этого иногда там региональный руководитель присматривает за несколькими областями. А это значит, что все расследования по чиновникам, а именно этим занимается ГБР, находятся под контролем руководителя.

В прошлом году в судьи Евгения Аблова появилась мечта: возглавить Государственное бюро расследований в городе Николаеве. И он отправился на конкурс.

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"Работать в суде надо тогда, когда уже за 55, за 60. Вот такое немножко. А сейчас хочется более энергичную работу, где хочется больше усилий приложить и больше пользы принести государству, чем на работе в суде", – заявил заместитель председателя Окружного админсуда Киева Евгений Аблов.

Опыт у Евгения Аблова действительно очень богат. Он – заместитель председателя легендарного Окружного админсуда Киева. Во время Революции судья Аблов разрешил разогнать Майдан. Потом признал кристально честным тендер на "рюкзаки Авакова". Запретил Ульяне Супрун увольнять ректора университета Богомольца Екатерину Амосову. А совсем недавно стал самым веселым героем прослушки Окружного админсуда, в народе – "Плевок Вовка".



Прослушка Аблова и Вовка

С таким ярким резюме Аблову давно пора искать новую работу. Шансов пройти переаттестацию и остаться судьей у него немного. Возможно, поэтому и родилась его мечта о николаевском ГБР? Совсем неплохая мечта, если подумать. Это же значит расследовать почти все преступления чиновников и правоохранителей в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

И вот Евгений Аблов решительно шагал к успеху, то есть к этому креслу. До итогового голосования Конкурсной комиссии ГБР еще оставался целый день, а в интернет уже слили список якобы согласованных победителей. Судья Аблов был среди них. Вот она, мечта – рукой подать, но на следующий день – шок.



Слитая информация

Больше всего голосов получил Денега Олег Петрович, а не Евгений Аблов. "Мне написали коллеги в смс и поздравили меня. Я даже не надеялся. Они говорят: "Загляни, в онлайне идет Комиссия". Я просмотрел и действительно. Честно говоря, еще и результатами голосования, когда все подняли руки, я был очень удивлен", – победитель конкурса на должность директора ТУ ГБР в городе Николаеве Олег Денега.

Но Евгений Аблов так просто не отказался от мечты. Наоборот – с того дня началась его главная борьба.



Запись с прослушки

Директор ГБР Роман Труба отказался назначать Олега Денегу на должность, которую уже желал себе судья Аблов. Через 5 месяцев после завершения конкурса директор ГБР написал победителю конкурса такое: "Вы не способны по своим личным, деловым и моральным качествам эффективно выполнять служебные обязанности".



Объяснения относительно отказа назначать Олега Денеги

Когда до голосования Конкурсной комиссии оставался один день, в Интернете появилась важная информация: Олег Денега наврал в своей декларации.

И вот что интересно. Эту статью опубликовала "Судебно-юридическая газета". Шеф-редактор этой газеты Святослав Пограничный недавно зашел к Евгению Аблову на день рождения. А вообще давно и рьяно защищает судью в своих текстах.



Святослав Пограничный пришел на день рождения к Евгению Аблову

То есть в критический момент конкурса сторонники Аблова сообщили, что его конкурент Денега – коррупционер. И это было еще не все. Далее Информацией заинтересовалась общественная организация "Антикоррупционный контроль Украины" и занесла ее в НАБУ. Когда НАБУ отказалось открывать уголовное производство, ГО-шка настаивала и добилась своего через суд. Так Олег Денега стал фигурантом криминала.

Я так понимаю, что ее главная цель была дискредитировать меня в глазах руководства ГБР. Сделать, оказать мне имидж такой одиозности какой-то. И им это удалось,

– рассказал Олег Денега.

НАБУ не нашло в декларациях Олега Денеги состава преступления. Но сегодня Директор ГБР Роман Труба подтверждает: вся эта история, которая началась с публикации в "Судебно-юридической газете", повлияла на его решение отказать победителю конкурса в назначении.

Я, изучив все документы, пришел к выводу, что данный кандидат не владеет личными и моральными качествами, которые нужны для занятия этой должности. Это были вопросы к заполнению его деклараций. Это были публикации о нем, о занятии должности в органах прокуратуры,

– заявил Роман Труба.

Параллельно с этим всем судья Евгений Аблов продолжал борьбу за свою николаевскую мечту и оспорил результаты конкурса в суде.

Далеко Евгению Аблову идти не пришлось: иск он подал в тот же Окружной админсуд, в котором работает замом председателя. А одновременно с ним в этом же суде результаты Конкурса в ГБР оспорила общественная организация "Антикоррупционный контроль Украины". Да, та самая, которая требовала уголовного производства по декларации конкурента судьи Аблова.

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Здесь организация сделала что-то странное: с разницей в пару дней подала два идентичных иска. От одного потом отказалась. А на заседание по второму иску ни разу не появилась.

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