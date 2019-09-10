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      Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: фото проекта

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      Проект Мемориального центра Холокоста в Киеве
      Проект Мемориального центра Холокоста в Киеве / babynyar.org

      Жюри международного архитектурного конкурса выбрало лучший проект Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, который появится в Киеве и станет первым таким на территории Восточной Европы.

      У конкурса была цель найти архитектурное решение мирового уровня, которое позволит создать мемориал нового поколения. Здесь будет предусмотрено выставочное пространство, образовательный и исследовательский центры, пространство для публичных мероприятий, помещение для архива и музейной коллекции.

      Узнайте больше: Жуткие факты об ужасной трагедии Бабьего Яра

      Что известно о проекте? Его автором является команда австрийского архитектурного бюро Querkraft Architekten и ландшафтных архитекторов из бюро Kieran Fraser Landscape Design.

      Согласно концепции, основная экспозиция будет расположена на 20 метров ниже уровня земли. К ней будет вести длинный вход, похожий на щель, стены которого постепенно превращаются в потолок.

      Бабин Яр Голокост меморіал Київ
      Мемориальный центр Холокоста в Киеве / Фото проекта: babynyar.org

      С одной стороны, это – аналогия пути жертв Бабьего Яра до места гибели, а с другой – сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия.

      После того как посетитель пройдет по основной экспозиции, он медленно возвращается в наполненное светом пространство. Именно это демократическое пространство является сердцем мемориального центра и символизирует будущее, что дает надежду. Архитектурные решения всего центра построены на контрасте между светом и тьмой.

      Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: смотрите фото

       

       

      Для участия в конкурсе поступило 165 заявок от архитектурных бюро из 36 стран мира. Среди них были и такие именитые бюро как Zaha Hadid Architects (Великобритания), Diller Scofidio + Renfro (США), Eisenman Architects, которые работали над проектом Мемориала убитым евреям Европы в Берлине.

      Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"– это некоммерческая образовательная организация, цель которой достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве, построив там инновационный мемориальный центр в Киеве.

      Будущий центр будет расположен рядом с местом трагических событий в урочище Бабий Яр в Киеве, которое простирается от нынешней улицы Кирилловской в направлении улицы Юрия Ильенко между Кирилловской церковью и улицей Елены Телиги.

      Что следует знать о трагедии в Бабьем Яру? За два года оккупации Киева в 1941-1943 годах нацисты расстреляли от 70 тысяч до 100 тысяч человек.

      33 771 еврей был убит в Бабьем Яру только в течении 29 и 30 сентября 1941 года. Это убийство называют одним из самых массовых во время Второй мировой войны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Архитектура Бабий Яр Новости Киева История Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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