20:04
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Субсидии-2019: как будет выкручиваться минфин после роста цены на газ в апреле

      73 Читати новину українською
      Тарас Козак
      Тарас Козак / 24 канал

      В проекте бюджета на 2019 год заложено повышение цены на газ в апреле. Украинцы к этому морально готовятся и волнуются, ведь бюджет субсидий остается на уровне 2018 года. Может возрасти количество людей, не способных платить по новым ценам. Плюс пугает сумма внешних долгов Украины – едва ли не треть бюджета надо будет отдать кредиторам.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по экономике Тарас Козак.

      Читайте также: Бюджет Украины: куда пойдет больше всего денег? Вы удивитесь!

      По его словам, средства, выделенные в бюджете гражданам на помощь по уплате коммунальных услуг – это 55 миллиардов, хотя в 2018 году, о чем сейчас много говорят, был 61 миллиард. Но эксперт пояснил, что в бюджет 2018 года были включены долги за 2017 год, а в бюджет 2019 будут включены, соответственно, долги за 2018. То есть, реальная цифра расходов на субсидии вырастет на 10%: с 50 миллиардов в 2018 до 55 в 2019.

      Впрочем, повышение цены на газ в апреле 2019 года не учтено в средствах, выделенных на субсидии. И каким образом будет выкручиваться наше министерство финансов и министерство социальной политики – однозначно сказать трудно: через верификацию (проверку, действительно ли та или иная семья нуждается в субсидии – 24 канал) получателей льгот, или через жесткий отбор граждане, которые будут иметь на них право,
      – сказал Козак.

      Прокомментировал эксперт по экономическим вопросам и инвестициям и вопрос украинских долгов: "Около 450 миллиардов гривен мы должны отдать нашим кредиторам. Это самая большая сумма за все годы. Но эти деньги не будут отдаваться с наших налогов – примерно такая же сумма будет привлечена из новых кредитов. Привлекать новые кредиты и таким путем отдавать старые – это типичная практика для государств. Даже США и Британия живут таким образом".

      Но также экономист отметил: "Другое дело, что примерно 150 миллиардов, которые мы отдадим процентами за те кредиты – это средства, которые уже идут из нами уплаченных налогов, из наших карманов".

      Видео полного интервью эксперта по экономике Тараса Козака:

       

      Теги: Новости Украины Бюджет-2019 Кредит Субсидии
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      сегодня , 19:16 Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      Яніна Ткачук 196
      Керченский мост без будущего
      сегодня , 19:00 Керченский мост без будущего
      Злой Одессит 1084
      Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      сегодня , 18:30 Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      Єгор Соболєв 42
      Новый представитель Украины на переговорах в Минске: что известно о Евгении Марчуке
      сегодня , 18:01 Новый представитель Украины на переговорах в Минске: что известно о Евгении Марчуке
      295
      Крадуть, щоб протистояти Путіну: провладний блогер обурливо виправдав корупцію в Україні
      сегодня , 17:30 Крадуть, щоб протистояти Путіну: провладний блогер обурливо виправдав корупцію в Україні
      Дмитро Гнап 130
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Четыре года Революции достоинства: победил ли Евромайдан?
       21 ноября 2017 , 16:01
      Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
       7 июня , 14:01
      Оглашены цены на новый Subaru Forester
       21 августа , 13:01
      Главные новости футбола 1 октября: Шевченко назвал список игроков в сборную Украины, Шахтер прибыл во Францию на матч ЛЧ
       2 октября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук