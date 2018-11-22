Субсидии-2019: как будет выкручиваться минфин после роста цены на газ в апреле

В проекте бюджета на 2019 год заложено повышение цены на газ в апреле. Украинцы к этому морально готовятся и волнуются, ведь бюджет субсидий остается на уровне 2018 года. Может возрасти количество людей, не способных платить по новым ценам. Плюс пугает сумма внешних долгов Украины – едва ли не треть бюджета надо будет отдать кредиторам.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по экономике Тарас Козак.

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По его словам, средства, выделенные в бюджете гражданам на помощь по уплате коммунальных услуг – это 55 миллиардов, хотя в 2018 году, о чем сейчас много говорят, был 61 миллиард. Но эксперт пояснил, что в бюджет 2018 года были включены долги за 2017 год, а в бюджет 2019 будут включены, соответственно, долги за 2018. То есть, реальная цифра расходов на субсидии вырастет на 10%: с 50 миллиардов в 2018 до 55 в 2019.

Впрочем, повышение цены на газ в апреле 2019 года не учтено в средствах, выделенных на субсидии. И каким образом будет выкручиваться наше министерство финансов и министерство социальной политики – однозначно сказать трудно: через верификацию (проверку, действительно ли та или иная семья нуждается в субсидии – 24 канал) получателей льгот, или через жесткий отбор граждане, которые будут иметь на них право,

– сказал Козак.

Прокомментировал эксперт по экономическим вопросам и инвестициям и вопрос украинских долгов: "Около 450 миллиардов гривен мы должны отдать нашим кредиторам. Это самая большая сумма за все годы. Но эти деньги не будут отдаваться с наших налогов – примерно такая же сумма будет привлечена из новых кредитов. Привлекать новые кредиты и таким путем отдавать старые – это типичная практика для государств. Даже США и Британия живут таким образом".

Но также экономист отметил: "Другое дело, что примерно 150 миллиардов, которые мы отдадим процентами за те кредиты – это средства, которые уже идут из нами уплаченных налогов, из наших карманов".

Видео полного интервью эксперта по экономике Тараса Козака: