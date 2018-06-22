Как депутаты из "Народного фронта" стали причастными к контрафактному табачному бизнесу

Табачная фабрика "Юнайтед Табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками и связана с депутатами Верховной Рады от "Народного фронта".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый").

Журналисты "Схем" приобрели 11 пачек сигарет марки Pull, которая принадлежит ООО "Юнайтед табако", и отдали на экспертизу Управлению государственной политики в сфере пробирного надзора, документов строгой отчетности Министерства финансов.

Результат проверки показал, что из 11 пачек сигарет настоящая акцизная марка была лишь на одной, все остальные акцизок оказались подделками. Они не имели защитных красных волокон, не соответствовали цветовой гамме, на них отсутствуют некоторые графические элементы и термочувствительная краска.

Результат проверки

"Таким образом, с 11 пачек сигарет Pull, которые журналисты закупили и отправили на экспертизу, государство получило уплату в виде акциза только за одну. То есть, 15 гривен 46 копеек. В десять раз большая сумма – а это 154 гривны 60 копеек, – которую должны были оплатить из остальных, десяти пачек, в бюджет не попала», – говорится в расследовании журналиста "Схем" Максима Савчука.

Эту единственную настоящую марку акцизного сбора, по данным фискальной службы, купило ООО "Юнайтед табако", уплатив акцизный сбор.

Другая, трасологическая экспертиза, которую заказали журналисты в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, показала, что упаковка пачки с оригинальной акцизной маркой "Юнайтед Табако" и поддельной акцизной маркой происходила на одном оборудовании.

Результат экспертизы

Таким образом, заключают журналисты, на оборудовании "Юнайтед Табако" выпускают как сигареты с оригинальными акцизными марками, так и с поддельным.

Местный телеканал "Желтая река" в феврале 2018 года сообщал, что эта табачная фабрика открылась при содействии народного депутата от "Народного фронта" Олега Кришина.

Заместителем директора по общим вопросам "Юнайтед табако" работает Николай Журило – родной брат Руслана Журило, который ранее работал на руководящей должности на государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат". Руслан Журило фигурирует как организатор хищений на миллионы долларов на этом госпредприятии в деле НАБУ вместе с экс-депутатом и одним из спонсоров той же партии Народный Фронт Николая Мартыненко.



Микола Журило

"Схоже, для Миколи Журила, як і для брата Руслана, "Народний фронт" – справді не чужа політсила", – йдеться у розслідуванні.

У 2015 році міністр внутрішніх справ і "народофронтівець" Арсен Аваков подарував Миколі Журилу пістолет Форт-17.

Подарок Николаю Журило

"Юнайтед Табако" имеет одного учредителя – британскую Alderton Business LLP, которую на 75% контролирует жительница Желтых Вод Елена Бойко. Как сообщало ранее интернет-издание "Наши деньги", Елена Бойко, как и братья Журило, связана с "Восточным горно-обогатительным комбинатом". Она была бизнес-партнером экс-директора этого предприятия Сергея Дробота, а во времена управления "Восток ГОК" Русланом Журилом поставляла туда сталь. В связи с анализом "Наших денег" – в основном по завышенным ценам.

Пообщаться с жительницей Желтых Вод Еленой Бойко, а также заместителем директора по общим вопросам табачной фабрики "Юнайтед Табако" Николаем Журилом "Схемам" не удалось. Народный депутат от "Народного фронта" Олег Кришин, к которому журналисты обратились за комментарием в Верховной Раде, на вопрос не ответил, лишь дважды повторил: "Это провокация. Я на провокации не отвечаю". "Схемы" также направили запрос экс-депутату Николаю Мартыненко с просьбой о комментарии относительно причастности к деятельности "Юнайтед Табако". Ответа пока не получили.

Смотрите расследование незаконного табачного бизнеса: