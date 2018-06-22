14:53
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 16°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как депутаты из "Народного фронта" стали причастными к контрафактному табачному бизнесу

80 Читати новину українською
Как депутаты из "Народного фронта" стали причастными к контрафактному табачному бизнесу

Табачная фабрика "Юнайтед Табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками и связана с депутатами Верховной Рады от "Народного фронта".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый").

Журналисты "Схем" приобрели 11 пачек сигарет марки Pull, которая принадлежит ООО "Юнайтед табако", и отдали на экспертизу Управлению государственной политики в сфере пробирного надзора, документов строгой отчетности Министерства финансов.

Результат проверки показал, что из 11 пачек сигарет настоящая акцизная марка была лишь на одной, все остальные акцизок оказались подделками. Они не имели защитных красных волокон, не соответствовали цветовой гамме, на них отсутствуют некоторые графические элементы и термочувствительная краска.

Результат проверки

"Таким образом, с 11 пачек сигарет Pull, которые журналисты закупили и отправили на экспертизу, государство получило уплату в виде акциза только за одну. То есть, 15 гривен 46 копеек. В десять раз большая сумма – а это 154 гривны 60 копеек, – которую должны были оплатить из остальных, десяти пачек, в бюджет не попала», – говорится в расследовании журналиста "Схем" Максима Савчука.

Эту единственную настоящую марку акцизного сбора, по данным фискальной службы, купило ООО "Юнайтед табако", уплатив акцизный сбор.

Другая, трасологическая экспертиза, которую заказали журналисты в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, показала, что упаковка пачки с оригинальной акцизной маркой "Юнайтед Табако" и поддельной акцизной маркой происходила на одном оборудовании.

Результат экспертизы

Таким образом, заключают журналисты, на оборудовании "Юнайтед Табако" выпускают как сигареты с оригинальными акцизными марками, так и с поддельным.

Местный телеканал "Желтая река" в феврале 2018 года сообщал, что эта табачная фабрика открылась при содействии народного депутата от "Народного фронта" Олега Кришина.

Заместителем директора по общим вопросам "Юнайтед табако" работает Николай Журило – родной брат Руслана Журило, который ранее работал на руководящей должности на государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат". Руслан Журило фигурирует как организатор хищений на миллионы долларов на этом госпредприятии в деле НАБУ вместе с экс-депутатом и одним из спонсоров той же партии Народный Фронт Николая Мартыненко.


Микола Журило

"Схоже, для Миколи Журила, як і для брата Руслана, "Народний фронт" – справді не чужа політсила", – йдеться у розслідуванні.

У 2015 році міністр внутрішніх справ і "народофронтівець" Арсен Аваков подарував Миколі Журилу пістолет Форт-17.

Подарок Николаю Журило

"Юнайтед Табако" имеет одного учредителя – британскую Alderton Business LLP, которую на 75% контролирует жительница Желтых Вод Елена Бойко. Как сообщало ранее интернет-издание "Наши деньги", Елена Бойко, как и братья Журило, связана с "Восточным горно-обогатительным комбинатом". Она была бизнес-партнером экс-директора этого предприятия Сергея Дробота, а во времена управления "Восток ГОК" Русланом Журилом поставляла туда сталь. В связи с анализом "Наших денег" – в основном по завышенным ценам.

Пообщаться с жительницей Желтых Вод Еленой Бойко, а также заместителем директора по общим вопросам табачной фабрики "Юнайтед Табако" Николаем Журилом "Схемам" не удалось. Народный депутат от "Народного фронта" Олег Кришин, к которому журналисты обратились за комментарием в Верховной Раде, на вопрос не ответил, лишь дважды повторил: "Это провокация. Я на провокации не отвечаю". "Схемы" также направили запрос экс-депутату Николаю Мартыненко с просьбой о комментарии относительно причастности к деятельности "Юнайтед Табако". Ответа пока не получили.

Смотрите расследование незаконного табачного бизнеса:

 

Теги: Арсен Аваков Новости Украины Деньги Новости Днепра табак Расследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
сегодня, 14:02 Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
Яніна Ткачук 160
ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
сегодня, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
Наталія Лебідь 241
Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
сегодня, 10:02 Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
Ірина Полицька 3855
Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 09:31 Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
613
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сегодня, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 1351
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук