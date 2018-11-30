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      Как дешево и быстро доехать из Киева в аэропорт "Борисполь": интересный эксперимент

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      В пятницу, 30 ноября, столица Украины запустила рельсовый экспресс из Киева в Борисполь. Построили его за рекордные сроки, а именно 9 месяцев. К тому же из заложенного бюджета на строительство потратили гораздо меньше.

      "Укрзализныця" уверена, что он будет пользоваться спросом. Хотя есть с чем сравнивать. Ведь альтернатив доехать до своего самолета несколько.

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      Журналисты 24 канала решили проверить, каким видом транспорта будет быстрее и экономнее для вашего кошелька доехать до аэропорта "Борисполь". Сначала испытали поездку на автомобиле. Начали с Южного вокзала. Ведь именно оттуда, с 14 пути, будет курсировать рельсовый автобус. Самая быстрая дорога в Борисполь пролегает через Южный мост. Но только, если там нет пробок.

      via GIPHY

      "Путешествие авто у нас заняло 44 минуты. Относительно расходов на автомобиль – это примерно 5.5 литров бензина, в средствах – 180 гривен", – сказала журналистка.

      Следующий вариант – это такси, на дорогу вы потратите примерно столько же времени как и на собственном автомобиле. Однако заплатите за это вдвое дороже – 367 гривен. Этот вариант тестировать журналисты не стали, а выбрали экономный вариант – Sky Bus. Отправляется он с Южного вокзала каждые 10-20 минут. Стоимость билета составляет 100 гривен.

      sky bus
      Sky Bus

      Маршрут пролегает по тому же пути, что и автомобильный. Однако автобус на несколько минут останавливается возле метро Харьковская. Но на общую продолжительность поездки это не влияет. До аэропорта доехали за 46 минут.

      И наконец экспресс поезд, его позиционируют как лучший вариант для пассажиров. Относительно экономии, действительно билет стоит 80 гривен. Купить его очень легко, в кассу вокзала бежать не придется.

      Первый вариант – это в терминале, который установлен перед 14 колеей. Второй вариант – это безналичный, непосредственно на месте в вагоне. Если есть кредитная карта можно рассчитаться в поезде,
      – рассказал стюард Евгений Федотов.

      В вагоне комфортно и тепло, однако, есть и недостаток – подзарядить свой гаджет не удастся, ведь в вагоне ни одной розетки и USB. Дорога в аэропорт занимает 34 минуты.

      бориспіль укрзалізниця
      Экспресс поезд

      Бюджет на строительство платформ и путей заложили в 700 миллионов гривен. Но удалось сэкономить. Потратили, как ни странно, на 220 миллионов меньше. Пока же маршруту будет курсировать 5 вагонов. Расписание движения есть как в интернете, так и на стендах вокзала. Интервал – от 20 минут до чуть более часа. И ездит круглосуточно.

      Вывод: чтобы доехать до аэропорта "Борисполь" автомобилем журналисты потратили 44 минуты и 180 гривен. Автобусом дорога заняла 46 минут и стоила 100 гривен. А вот на экспрессе удалось сэкономить и деньги, и время. 34 минуты в пути стоили 80 гривен.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины железная дорога Новости Борисполя Укрзализниця Транспорт Новости Киева
      Источник: 24 канал
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