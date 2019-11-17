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      Как добраться со Львова до Берлина: информация о привлекательном железнодорожном маршруте

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      В декабре у украинцев появится возможность доехать поездом со Львова до Берлина с непродолжительной пересадкой в Перемышле / Reddit

      Уже с 15 декабря практически без проблем можно будет доехать поездом со Львова до Берлина. Правда, рейс будет непрямым – пересадку нужно будет сделать в пограничном Перемышле. Обойдется такая поездка как минимум в 800 гривен.

      Как сообщает "Центр стратегических стратегий", дело в том, что с 15 декабря начнет курсировать ежедневно поезд №89 сообщением Львов – Перемышль. В польский город он прибывает в 18:19 (отправляется со Львова в 16:20), а уже в 19:57 из Перемышля должен уезжать поезд в Берлин. Таким образом, на пересадку будет 1 час и 9 минут. На центральный вокзал столицы Германии поезд прибывает в 9:48.

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      В обратном направлении поезд Берлин должен выезжать в 18:43, а прибывает он в Перемышль в 8:38. Оттуда поезд во Львов будет отправляться в 10:18. То есть время пересадки составит 1 час 40 минут.

      Львів, Перемишль, Берлін, потяг, залізниця

      Львів, Перемишль, Берлін, потяг, залізниця Расписание движения поездов из Львова в Берлин через Перемышль и обратно

      Добавим, что поезд Львов – Перемышль пока курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни. Время в пути составляет 2 часа 46 минут. А стоимость билетов составляет от 235 гривен.

      Что касается поезда Перемышль – Берлин, то сегодня в немецкую столицу можно добраться по меньшей мере за 86 злотых, что равняется 537 гривнам.

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      Львів, Перемишль, потяг, залізниця

      Львів, Перемишль, потяг, залізниця

      Информация о поездах Львов – Перемышль и Перемышль – Львов состоянию на ноябрь

      К слову, еще в 2018 году "Укрзализныця" анонсировала восстановление прямого сообщения Киева с Берлином. В компании тогда заявляли, что скорее всего скоростной поезд между двумя столицами они запустят в 2019 году. Уже в августе 2019-го глава правления УЗ Евгений Кравцов отметил, что они планируют запустить маршрут Киев – Берлин в 2020 году. Также он добавил, что спрос на европейские рейсы значительно вырос за последние годы.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Львова Путешествия Железная дорога Укрзализниця
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