Как достичь 40% роста ВВП за 5 лет: правительство представило стратегию

Министерство развития экономики представило стратегию, по которой до 2024 года планирует добиться роста ВВП на уровне 40%, создание 1 миллиона новых рабочих мест, а также привлечение 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Главная цель – обеспечить граждан легальной работой с достойной оплатой труда и создать условия для успешного собственного бизнеса, сообщает Минэкономразвития.

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Каким путем государство планирует развивать экономику

Создание эффективных рынков:

здесь говорится как о факторах производства – рынки земли, капитала, труда и т.д. – так и конечной продукции. В частности, в тех сферах где государство является монополистом. Также планируются рынки университетов и медицинских учреждений, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, энергетики и многое другое.

здесь говорится как о факторах производства – рынки земли, капитала, труда и т.д. – так и конечной продукции. В частности, в тех сферах где государство является монополистом. Также планируются рынки университетов и медицинских учреждений, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, энергетики и многое другое. Государственные инвестиционные инициативы:

в частности, государственные инвестиции в инфраструктуру – дороги, расширение доступа железной дороги к портам, электрификация железной дороги, развитие речного транспорта.

в частности, государственные инвестиции в инфраструктуру – дороги, расширение доступа железной дороги к портам, электрификация железной дороги, развитие речного транспорта. Иностранные инвестиции:

здесь говорится о привлечении частных инвесторов в финансирование инфраструктурных объектов через механизм государственно-частного партнерства, и в частности концессий.

Для чего Украине развивать экономику?

Минэкономразвития объясняет, что сильная и успешная экономика – это когда украинцы имеют легальную работу с достойной оплатой труда и все условия для успешного ведения бизнеса. Как результат, растет благосостояние населения.

Как правительство планирует привлекать иностранные инвестиции

Правительство рассчитывает, что удастся привлечь инвестиции из-за рубежа, если прибегнуть к нескольким шагам:

капитальные инвестиции из государственного бюджета в инфраструктуру;

приватизация государственных предприятий и банков;

государственно-частное партнерство/концессии;

проект "Инвестиционная няня";

создание индустриальных парков;

программы поддержки малого и среднего бизнеса и экспортеров;

создание благоприятного бизнес климата и защита прав собственности.

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Последний пункт делится еще на ряд подпунктов:

эффективная антимонопольная политика;

новые таможня и налоговая;

дерегулирование;

эффективная система управления государственными финансами;

борьба с рейдерством.

Государственные программы для привлечения инвестиций: смотрите графики

В своем отчете Министерство развития экономики отмечает, что для привлечение инвестиций и достижение роста ВВП на уровне 40% турборежим должен сохраниться. Мол, торможение законодательных инициатив создает определенные риски.

Вместе драйверы инвестиций и роста должны обеспечить достижение цели в 40% роста экономики. Для того, чтобы эта амбициозная программа роста экономики через инвестиции заработала, нам нужно держать темп. Президент, правительство, парламент и местные органы самоуправления должны продолжить работать единой командой,

– резюмировал министр Тимофей Милованов.