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      Как достичь 40% роста ВВП за 5 лет: правительство представило стратегию

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      Як уряд хоче домогтися зростання економіки на рівні 40% / rbc.ua

      Министерство развития экономики представило стратегию, по которой до 2024 года планирует добиться роста ВВП на уровне 40%, создание 1 миллиона новых рабочих мест, а также привлечение 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

      Главная цель – обеспечить граждан легальной работой с достойной оплатой труда и создать условия для успешного собственного бизнеса, сообщает Минэкономразвития.

      К слову: С какими странами Украина больше торговала в 2019 году: цифры

      Каким путем государство планирует развивать экономику

      • Создание эффективных рынков:
        здесь говорится как о факторах производства – рынки земли, капитала, труда и т.д. – так и конечной продукции. В частности, в тех сферах где государство является монополистом. Также планируются рынки университетов и медицинских учреждений, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, энергетики и многое другое.
      • Государственные инвестиционные инициативы:
        в частности, государственные инвестиции в инфраструктуру – дороги, расширение доступа железной дороги к портам, электрификация железной дороги, развитие речного транспорта.
      • Иностранные инвестиции:
        здесь говорится о привлечении частных инвесторов в финансирование инфраструктурных объектов через механизм государственно-частного партнерства, и в частности концессий.

      Для чего Украине развивать экономику?
      Минэкономразвития объясняет, что сильная и успешная экономика – это когда украинцы имеют легальную работу с достойной оплатой труда и все условия для успешного ведения бизнеса. Как результат, растет благосостояние населения.

      Как правительство планирует привлекать иностранные инвестиции

      Правительство рассчитывает, что удастся привлечь инвестиции из-за рубежа, если прибегнуть к нескольким шагам:

      • капитальные инвестиции из государственного бюджета в инфраструктуру;
      • приватизация государственных предприятий и банков;
      • государственно-частное партнерство/концессии;
      • проект "Инвестиционная няня";
      • создание индустриальных парков;
      • программы поддержки малого и среднего бизнеса и экспортеров;
      • создание благоприятного бизнес климата и защита прав собственности.

      Интересно: В Минэкономики подсчитали, какой будет реальная зарплата украинцев в 2020 году

      Последний пункт делится еще на ряд подпунктов:

      • эффективная антимонопольная политика;
      • новые таможня и налоговая;
      • дерегулирование;
      • эффективная система управления государственными финансами;
      • борьба с рейдерством.

      Государственные программы для привлечения инвестиций: смотрите графики

      В своем отчете Министерство развития экономики отмечает, что для привлечение инвестиций и достижение роста ВВП на уровне 40% турборежим должен сохраниться. Мол, торможение законодательных инициатив создает определенные риски.

      Вместе драйверы инвестиций и роста должны обеспечить достижение цели в 40% роста экономики. Для того, чтобы эта амбициозная программа роста экономики через инвестиции заработала, нам нужно держать темп. Президент, правительство, парламент и местные органы самоуправления должны продолжить работать единой командой,
      – резюмировал министр Тимофей Милованов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов – новости Инвестиции Инвестиции Инвестиции 24 ВВП Новости Украины
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