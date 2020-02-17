Как достичь 40% роста ВВП за 5 лет: правительство представило стратегию
Министерство развития экономики представило стратегию, по которой до 2024 года планирует добиться роста ВВП на уровне 40%, создание 1 миллиона новых рабочих мест, а также привлечение 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.
Главная цель – обеспечить граждан легальной работой с достойной оплатой труда и создать условия для успешного собственного бизнеса, сообщает Минэкономразвития.
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Каким путем государство планирует развивать экономику
- Создание эффективных рынков:
здесь говорится как о факторах производства – рынки земли, капитала, труда и т.д. – так и конечной продукции. В частности, в тех сферах где государство является монополистом. Также планируются рынки университетов и медицинских учреждений, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, энергетики и многое другое.
- Государственные инвестиционные инициативы:
в частности, государственные инвестиции в инфраструктуру – дороги, расширение доступа железной дороги к портам, электрификация железной дороги, развитие речного транспорта.
- Иностранные инвестиции:
здесь говорится о привлечении частных инвесторов в финансирование инфраструктурных объектов через механизм государственно-частного партнерства, и в частности концессий.
Для чего Украине развивать экономику?
Минэкономразвития объясняет, что сильная и успешная экономика – это когда украинцы имеют легальную работу с достойной оплатой труда и все условия для успешного ведения бизнеса. Как результат, растет благосостояние населения.
Как правительство планирует привлекать иностранные инвестиции
Правительство рассчитывает, что удастся привлечь инвестиции из-за рубежа, если прибегнуть к нескольким шагам:
- капитальные инвестиции из государственного бюджета в инфраструктуру;
- приватизация государственных предприятий и банков;
- государственно-частное партнерство/концессии;
- проект "Инвестиционная няня";
- создание индустриальных парков;
- программы поддержки малого и среднего бизнеса и экспортеров;
- создание благоприятного бизнес климата и защита прав собственности.
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Последний пункт делится еще на ряд подпунктов:
- эффективная антимонопольная политика;
- новые таможня и налоговая;
- дерегулирование;
- эффективная система управления государственными финансами;
- борьба с рейдерством.
Государственные программы для привлечения инвестиций: смотрите графики
В своем отчете Министерство развития экономики отмечает, что для привлечение инвестиций и достижение роста ВВП на уровне 40% турборежим должен сохраниться. Мол, торможение законодательных инициатив создает определенные риски.
Вместе драйверы инвестиций и роста должны обеспечить достижение цели в 40% роста экономики. Для того, чтобы эта амбициозная программа роста экономики через инвестиции заработала, нам нужно держать темп. Президент, правительство, парламент и местные органы самоуправления должны продолжить работать единой командой,
– резюмировал министр Тимофей Милованов.