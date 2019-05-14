Как инициатива ЕС EU4Busіness помогла львовскому предпринимателю выйти на мировой уровень

Инициатива Европейского Союза EU4Business, а именно та ее доля, которую имплементирует ЕБРР, направлена на поддержку и развитие малых и средних предприятий (МСП) путем проведения тренингов, предоставления консультаций и адресной поддержки предприятиям, предоставления консультаций для выхода на экспортные рынки и много других возможностей.

В рамках реализации инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР также создана сеть Центров информационной поддержки бизнеса (ЦІПБ) по всей территории Украины, базой для которых выступили местные организации, которые уже работают с МСП. Сейчас таких центров есть 15. Все они работают над улучшением осведомленности МСП о ценности внешних советов для развития бизнеса. Об этом пишет "Львовский портал".

Задача и смысл существования Центров информационной поддержки бизнеса – предоставлять компаниям информацию о возможностях, которые существуют для них на рынке. В рамках этой миссии Центры проводят для МСП высококачественные бизнес-мероприятия, ориентированные на максимальную практическую пользу и повышение конкурентоспособности этих предприятий, повысить квалификацию работников и прочее. ЦИПБ сосредотачиваются на долгосрочном сотрудничестве, создавая платформу для нетворкинга, что помогает в решении ключевых проблем бизнеса: поиске клиентов, привлечении инвесторов, выходе на новые рынки и найме лучших кадров.

Одним из таких предприятий, которые смогли существенно развиться благодаря обучению в ЦИПБ, является Украинская мануфактура мебели и столярных изделий Varenycia Manufacture. Эта компания 8 год подряд занимается изготовлением мебельных и столярных решений: дверей, лестниц, панелей, любой мебели. Сейчас они очень успешно работают и стремительно развиваются на международном рынке, однако так было не всегда.

"Мне дерево нравилось всегда, но это дело вместе с братом начал в 2010 году. Мы хотели делать очень много интересных вещей, но нам двоим это давалось довольно трудно. Заказы начали расти, и мы уже не справляться, нуждались в дополнительных работниках. И тут возникли проблемы: как делать мебель мы знали, а как руководить людьми – нет. Мы вообще не знали, что такое управление персоналом, психология работника, HR-стратегия, маркетинг, менеджмент. Мы интересовались у знакомых, пытались перенять опыт, понять что нужно делать, чтобы настроить эту всю работу. Но каждый из друзей-предпринимателей говорил о другой стратегии. Поэтому мы решили пройти обучение, а не работать по чьей-то странной схеме.

Именно здесь нам пригодилось обучение в Центре информационной поддержки бизнеса, основанное на базе Smart People (организация, на основе которой в Ровно работает Центр информационной поддержки бизнеса – ред.). Где-то в 2012 году мы начали посещать различные тренинги, курсы о разных аспектах работы. Каждый курс имел другую тематику: сервис, команда, финансы, продажи, и так далее. Из каждого из них мы черпали необходимую информацию, чтобы затем внедрять ее в своей работе. В общем на учебу мы ездили где-то около года", – рассказал основатель Varenycia Manufacture Андрей Вареница.

На производстве работает 25 сотрудников, однако владельцы понимают, что с увеличением мощностей предприятия нужно будет увеличивать штат. После обучения на тренингах от ЦИПБ их это не пугает, а наоборот еще больше стимулирует работать.

"Мы ни разу не пожалели, что прошли эти тренинги, потому что они действительно очень целительные. Если кто-то сомневается, нужно ли это, то советую не сомневаться, а идти учиться. Нас научили работать с людьми, рассказали о системе мотивации работников, что такое маркетинг, как строить команду, и тому подобное. Но отмечу, что полученные знания нам начали открываться в работе где-то за 2 года. Это все надо переосмыслить, адаптировать конкретно к своему бизнесу.

Более всего, что нам помогло с этих курсов – налаживание системы мотивации работников. Раньше думали, что чем больше будем платить, тем дольше наемный рабочий будет с тобой. Но нас научили, что работникам в цехе нужно иметь нормированный рабочий день и гарантированные выходные. Мы такое ввели и увидели, что это работает! Раньше бывало такое, что все задерживались на работе до ночи, и думали, что делаем много изделий. Но сейчас, когда работники в 18 часов уходят домой, то делают значительно больше. Они не тратят много времени на кофе или ненужные перерывы, и работают значительно быстрее и качественнее", – делится Андрей Вареница.

Varenycia Manufacture может воплотить в реальность практически любой проект, благодаря чему легко вышла на экспорт: компания осуществляет продажи по всей Украине, а также в Польше, Австрии, Франции, Турции, Сицилии и Испании.

"У нас есть золотое правило – никогда не отказываться от заказа. Даже, если это какая-то эксклюзивная конструкция, то мы всегда соглашаемся это изготовить, а уже потом думаем как. Это очень интересный опыт, который заставляет всю команду вместе придумывать пути реализации объекта", – отмечает основатель предприятия.