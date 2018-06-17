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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Как избежать отравления во время отдыха: советы врачей

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Врачи дали советы, как не отравиться во время отдыха
Врачи дали советы, как не отравиться во время отдыха / Фото из открытых источников

Лето – период активных отпусков, путешествий и пикников, а еще, как ни обидно, большого количества пищевых отравлений, к которым больше всего склонны дети, но от которых не застрахованы и взрослые.

В теплый период значительно возрастает вероятность отравиться, так как из-за жары продукты портятся быстрее, чем обычно, пишет "Страна здоровья".

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Поэтому врачи напомнили основные правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем во время отдыха и после него.

В первую очередь специалисты советуют готовить самостоятельно. По их словам, не стоит скупать еду на рынке перед отъездом за город, а лучше сделать все самостоятельно. Это позволит быть уверенным в том, что во время готовки соблюдены все санитарные нормы.

Медики настаивают на том, что нужно обязательно мыть руки и свежие продукты. Они отмечают, что очень часто на рынках продавцы предлагают на месте попробовать их товар, чтобы убедиться в безупречном вкусе. Однако здесь каждого ждет определенная опасность. Ведь неизвестно, кто до этого трогал продукты, сколько на них бактерий и грязи, а ходя по рынку невозможно иметь чистые руки.


Во время отдыха нужно придерживаться правил, чтобы избежать отравления

Врачи призывают не брать с собой скоропортящиеся продукты – особенно это касается десертов с белковым кремом.

Для того, чтобы избежать отравления на отдыхе – надо употреблять пищу сразу после приготовления. По словам врачей, в летний жаркий день любое блюдо становится потенциально опасным для пищеварения, если сохраняется больше двух часов.

Также, стоит помнить и о том, что свежие продукты нельзя нарезать на доске, где раньше нарезали мясо или рыбу. Так, бактерии из сырого мяса или рыбы проникают в доску, а потом переселяются в свежие овощи и попадают в организм человека, вызывая симптомы пищевого отравления.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Медицина Лечение отравление
Источник: 24 Канал
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