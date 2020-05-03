Как Львов отметил свой день рождения в условиях карантина: фото и видео

В этом году из-за карантинных мер Львов отмечает свой день рождения по-особенному. 3 мая ко входу в львовскую Ратушу на лошадях подошли Король и Королева и поблагодарили всех медиков за работу.

Также свои слова благодарности высказал мэр города Андрей Садовый и его жена Екатерина. А флаг города на штандарте возле Ратуши поднял львовский врач Игнат Герич. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

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Как отметил городской глава Львова Андрей Садовый, в этом году из-за карантина День города не происходит в обычном формате. Мэр решил поблагодарить всех медиков за нелегкую работу во время пандемии коронавируса. Скульптуры всех 4 фонтанов на площади Рынок одели в защитные маски с надписью "Спасибо врачу" и символические медицинские халаты.

Ежегодно в первое воскресенье мая мы празднуем День города. Но в этом году в мире пандемия, и День города мы перенесли. Однако законы человеческие не являются писаными для Короля и Королевы. И они сегодня приехали к нам. Поэтому позвольте, Ваши Величества, чтобы мы этот день сегодняшний посвятили нашим врачам, нашим медицинским работникам, которые спасают всех нас,

– сказал Садовый.

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Как Львов отметил свой день рождения в условиях карантина / Фото ЛГС

Во Львове в День города поблагодарили медиков за работу: смотрите видео