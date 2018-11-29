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      Как львовянин в 65 лет проплыл на лодке между двумя континентами: захватывающая история

      НАШИ.Первые 13 Читати новину українською

      Те, кто чувствуют себя в расцвете сил, соглашаются, что совершить вояж между двумя континентами на лодке с обычными веслами – дело рискованное. Однако 65-летнему мореплавателю Павлу Резвой это удалось.

      Собрать всю волю в кулак и посмотреть в глаза грозной стихии – на такую поездку решаются только настоящие сорвиголовы.

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      Павел Резвой – первый человек в мире, который в таком возрасте решилась бросить вызов сразу двум океанам, Атлантическому и Индийскому. Книга рекордов Гиннеса навсегда закрепила это достижение на своих страницах.

      Кроме этого, львовянин стал третьим человеком в мире, которому вообще это было под силу. Неплохо, как на мужчины, который уже 10 лет был на пенсии.

      Павло Резвой
      Путешественник на Кокосовых островах в Индийском океане

      В 55 лет Павел Резвой ушел на заслуженный отдых. Позади остались три десятилетия работы геологом в Центральной Азии. Сложность этого участка заключается в резком перепаде высот: от двух до семи тысяч метров.

      Тогда он составлял карты полезных ископаемых и неоднократно выходил на маршруты сам, поэтому долго оставаться в одиночестве для него – не проблема. Сложно же было сменить спальник и палатку на мягкий диван.

      Павло Резвой
      Павел Резвой во время путешествия

      В 2001 году его сын Теодор пересек Атлантический океан на одноместной лодке с веслами. Резвой-старший помогал с подготовкой и сам увлекся такой идеей. Такое приключение – дорогое удовольствие, и львовянину повезло: старую фанерную лодку и необходимое снаряжение ему подарили британцы. В 2004 году Marion Lviv направился от острова Гомера на Барбадос.

      Павло Резвой
      Павел Резвой с сыном Теодором

      Путешествие длилось 67 дней. За это время у него сломался спутниковый телефон, пришлось ремонтировать руль, иногда во время штормов волны переворачивали лодку. И главное, что регата дарила путешественнику невероятное ощущение свободы.

      Резвой готовил себе кофе, жарил рыбу и пил красное вино. Он не покорял океан, а наслаждался уникальностью каждого мгновения. К финишу мужчина пришел вторым, всего на два дня уступив значительно младшему англичанину.

      Как отчаянный мореплаватель покорял Индийский океан – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Рекорды Путешествуя по миру Путешествия НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
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